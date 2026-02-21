Tragikusan fiatalon hunyt el az influenszer egy plasztikai műtét után

Plasztikai műtét után vesztette életét egy 27 éves influenszer, aki két gyermek édesanyja volt. A halálát tüdőembólia okozhatta.

Mindössze 27 éves volt az az influenszer, aki egy plasztikai műtétet követően hunyt el

Fotó: 123RF

Plasztikai műtét miatt halt meg

Egy influenszer és kétgyermekes anya tragikus módon meghalt, alig néhány nappal azután, hogy kés alá feküdt. A brazíliai Bianca Dias állítólag tüdőembóliában vesztette életét. Bianca a család Guaruja-ban lévő tengerparti házában lett rosszul, légszomjra panaszkodott, majd kórházba szállították. Bár nem tudni, hogy pontosan milyen beavatkozáson esett át, rajongói feltételezik, hogy zsírleszíváson vehetett részt.

Halála előtt az influenszernek közel 60 000 követője volt, és jól ismert személyiség volt szülővárosában, Mauában, ahol majd eltemetik. Az Instagramon rögzített bejegyzéseihez fűzött kommentekben a rajongók megosztották Bianca halála miatti fájdalmukat. Egy kommentelő így fogalmazott:

Nehéz elhinni, hogy elmentél. Részvétem az egész családnak.

Bianca nem az első influenszer, aki idén röviddel plasztikai műtétje után meghalt. Januárban Yulia Burtseva, egy több mint 70 000 követővel rendelkező orosz influenszer halt meg, miután egy moszkvai magánklinikán beavatkozáson esett át. A 38 éves nő állítólag 5400 dolláros (1,9 millió forint) fenékplasztikán esett át, majd egészségügyi vészhelyzet alakult ki nála, végül életét vesztette, a jelentések szerint anafilaxiás sokkot kapott - olvasható a Daily Star cikkében.