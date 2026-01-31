Évtizedekre elfelejtette Hollywood, sosem látjuk a visszatérését: Catherine O’Hara 60 felett robbant vissza a köztudatba

Reszkessetek, betörők!, Beetlejuice, The Last of Us. Csak pár film és sorozat, amiben Catherine O’Hara színésznő lehengerlő alakítást nyújtott. Amint írtuk, tegnap elhunyt Catherine O’Hara nem sokkal a 72. születésnapja előtt, rövid betegség után. A színésznő a hetvenes évek közepétől kezdve felkapott komika volt, ám a kétezres évek első évtizedében megfeledkezett róla Hollywood. Számos színésznő ilyenkor kis vendégszerepekben ragad, esetleg szinkronizál, ám olyan atomvillanással megegyező másodvirágzásra ritkán volt példa, ami Catherine O’Hara-val történt.

Catherine O’Hara a Schitt's Creek című vígjáték sorozatban (Fotó: Netflix)

Régi barátja, Eugene Levy fia, Dan Levy azonban élete legjobb szerepét írta meg a színésznőnek a Schitt's Creek című komédiában, ami újra a filmes élvonalba repítette a színésznőt 2015-ben. Hogy nem hallottál erről és a sorozatról sem? Nos, nem csoda, ugyanis több, mint egy évtized után sem mutatták be a kelet-európai piacon a hat évadot megélt szériát. A főszerepeket O' Hara mellett Eugene és Dan alakították, valamint az akkor még viszonylag ismeretlen Annie Murphy, aki azóta a Fekete tükör című Netflix és Nicole Kidman nevével fémjelzett Kilenc idegen című pszichothriller-sorozatban is bizonyította tehetségét.

A lecsúszott milliomosok nehezen bírnak a falusi élettel (Fotó: Netflix)

Catherine O’Hara sorozatbeli dilis családja

A sorozat címe egy dupla szójáték, egy nem létező várost takar, ami erősen hajaz az angol shit, vagyis sz*r szóra, míg a creek a patakot jelenti. A kifejezés vulgárisan azt jelenti, hogy sz*rpatak, vagy sz*rzuhatag. Nos, pont ez éri a négy főszereplőt, Johnnyt, Moirát, Davidet és Alexist. Amerika egyik leggazdagabb családját. Johnny tipikus üzletember, aki egyszer ért el sikert a Rose Video nevű cégével, azóta is abból él. Mindennap felveszi az öltönyét, és valamin nagyon dolgozik, de ember nem tudja, sőt ő se, hogy pontosan min is. A vagyonát előszeretettel költő, mi több, pusztító neje, Moira valamikor színésznő volt, egy kórházas sorozat sztárja, aki már túl van az aranykorán, ezért furcsa, futurisztikus dizájner ruhákkal és több tucat parókájával él szociális életet.