Fokozódik a botrány: újabb hangfelvétel szivárgott ki Blake Livelyról

A színésznő 2023 decemberében indított pert. Blake Lively és Justin Baldoni május 18-án a bíróságon vitatják meg a nézeteltérésüket.
Újabb hangfelvétel szivárgott ki, amelyet Justin Baldoni küldött az It Ends With Us – Velünk véget ér filmbéli partnerének, Blake Livelynak, még azelőtt, hogy kezdetét vette volna a folyamatban lévő jogi csatározásuk. A TMZ által megszerzett üzenetben a rendező megdicsérte a színésznőt, miután az 2023 elején küldött neki néhány fotót, amelyeken a karaktere, Lily Bloom jelmezeit próbálta fel.

Szia Blake, remélem, hogy a próba nagyon jól sikerült. Köszönöm a képeket, nagyon klassz volt. Ott voltam az osztályvezetői értekezleten, átjöttek, vártam, hogy berakodjanak, és rendesen kirázott a hideg, amikor megláttam. Gyönyörű vagy Nagyon jól fog működni

- mondta el állítólag a 42 éves Baldoni.

Blake Lively 2023 májusától júniusig dolgozott az It Ends With Us – Velünk véget ér című filmen, majd decemberben beperelte Justin Baldonit szexuális zaklatás vádjával, aki ezt hevesen tagadta, és nem sokkal később viszontkeresetet nyújtott be Lively ellen, ám ezt a bíróság elutasította. A két sztár 2026. május 18-án a bíróságon vitathatja majd meg a nézeteltéréseiket- írja a Page Six.

 

