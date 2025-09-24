Taylor Swiftnél betelt a pohár: Travis Kelce otthonához kellett rendőrt hívni

Rednőrt kellett hívni Taylor Swift és vőlegénye, Travis Kelce otthonához egy incidens során, amely egy kézbesítő férfi letartóztatásához vezetett.

Rendőrt hívtak Taylor Swift és Travis Kelce otthonához / Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce / Northfoto

A 48 éves férfit szeptember 15-én hajnalban tartóztatták le, miután Swiftnek próbált hivatalos jogi dokumentumokat kézbesíteni Kelce Kansas City-i otthonánál. Az illető állítólag Justin Baldoni és Blake Lively jogi csatározásához kapcsolódó vallomástételi iratokat akart átadni Swiftnek, a 2024-es It Ends With Us - Velünk véget ér című filmjük kapcsán. A Leawood-i Rendőrkapitányság emberei hajnali 2 órakor vitték el a férfit az ingatlan elől. Letartóztatása után óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de október 15-én bíróság elé kell állnia.

‼️ A man who was hired by Justin Baldoni was reportedly arrested at Travis Kelce's house after he jumped the fence and entered the residence at 2 am few days ago



— His purpose was to serve Taylor Swift with the so-called "disposition papers" pic.twitter.com/6zTXbz3zvg — Taylor Swift Data (@spotify_swift) September 23, 2025

Mi köze van a tárgyaláshoz Taylor Swiftnek?

2024 decemberében Blake Lively, Ryan Reynolds felesége, szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, az It Ends With Us - Velünk véget ér című film rendezőjét és egyik főszereplőjét, Justin Baldonit.

A forgatáson történt incidensek kapcsán Baldoni tagadta a vádakat, és ellenkeresetet nyújtott be. A rendező PR-csapata attól tartott, hogy Lively befolyásos baráti kapcsolatait - különösen egykori közeli barátnője, Taylor Swift hatalmas rajongótáborát -, is felhasználhatja Baldoni lejáratására. Mivel Swift dalai szerepelnek a film hivatalos zenéi között, a stáb igyekezett olyan kommunikációs stratégiát kidolgozni, amely megelőzi, hogy az énekesnő közvetett eszközként befolyásolja az ügy médiavisszhangját.

Az incidens előtt, úgy tudni, Swift beleegyezett, hogy tanúvallomást tegyen az ügyben, azonban később ügyvédje tisztázta: az énekesnő nem járult hozzá a vallomástételhez. A jogi képviselő hozzátette, Swift csak abban az esetben lesz elérhető október 20. és 25. között, ha hivatalosan kötelezik a vallomástételre - írja az E-News.