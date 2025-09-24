Taylor Swiftnél betelt a pohár: Travis Kelce otthonához kellett rendőrt hívni

Rednőrt kellett hívni Taylor Swift és vőlegénye, Travis Kelce otthonához egy incidens során, amely egy kézbesítő férfi letartóztatásához vezetett.
A 48 éves férfit szeptember 15-én hajnalban tartóztatták le, miután Swiftnek próbált hivatalos jogi dokumentumokat kézbesíteni Kelce Kansas City-i otthonánál. Az illető állítólag Justin Baldoni és Blake Lively jogi csatározásához kapcsolódó vallomástételi iratokat akart átadni Swiftnek, a 2024-es It Ends With Us - Velünk véget ér című filmjük kapcsán. A Leawood-i Rendőrkapitányság emberei hajnali 2 órakor vitték el a férfit az ingatlan elől. Letartóztatása után óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de október 15-én bíróság elé kell állnia.
2024 decemberében Blake Lively, Ryan Reynolds felesége, szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, az It Ends With Us - Velünk véget ér című film rendezőjét és egyik főszereplőjét, Justin Baldonit.
A forgatáson történt incidensek kapcsán Baldoni tagadta a vádakat, és ellenkeresetet nyújtott be. A rendező PR-csapata attól tartott, hogy Lively befolyásos baráti kapcsolatait - különösen egykori közeli barátnője, Taylor Swift hatalmas rajongótáborát -, is felhasználhatja Baldoni lejáratására. Mivel Swift dalai szerepelnek a film hivatalos zenéi között, a stáb igyekezett olyan kommunikációs stratégiát kidolgozni, amely megelőzi, hogy az énekesnő közvetett eszközként befolyásolja az ügy médiavisszhangját.
Az incidens előtt, úgy tudni, Swift beleegyezett, hogy tanúvallomást tegyen az ügyben, azonban később ügyvédje tisztázta: az énekesnő nem járult hozzá a vallomástételhez. A jogi képviselő hozzátette, Swift csak abban az esetben lesz elérhető október 20. és 25. között, ha hivatalosan kötelezik a vallomástételre - írja az E-News.
