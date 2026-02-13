„A szemem előtt tűnik el a nő, akit szeretek” - Felesége gyógyíthatatlan betegségéről vallott a műsorvezető

Mint arról korábban beszámoltunk, Alzheimer-kórral diagnosztizálták a közkedvelt műsorvezetőt, Fiona Phillipset. A 61 éves televíziós személyiség betegsége miatt gyakran felejt el dolgokat. Férjéről, Martin Frizellről sem tudja mindig, hogy ő a hitvese. Állapota szörnyű nehézségekkel jár, ami miatt a This Morning show korábbi szerkesztője, Frizell most szívszorító módon azt közölte: bárcsak inkább rákkal diagnosztizálták volna feleségét 2022-ben, mintsem Alzheimerrel.

Azt kívánja, bárcsak inkább rákkal küzdene felesége, mintsem Alzheimerrel. Fotó: Daniel Reche / Pexels (Képünk illusztráció)

Nem tudja, milyen napot írunk vagy, hogy mi az irányítószáma. A szemem előtt tűnik el a nő, akit szeretek. Habár ott vagyok mellette, bűntudatom van, amiért én csinálom a dolgokat, amiket szeretek. Néha elmegyek inni egy kávézóba inni egy kávét. Csak egy órát lehet ott parkolni, így nm vagyok sokáig távol, de mégis. Minden másodpercben, amikor nem vagyok mellette, bűntudatom van

- közölte Frizell kiemelve, neje betegségét sajnos későn vették észre, így nem gyógyítható sajnos.

Bárcsak rákkal küzdene Alzheimer helyett

Többet kellene tudnunk az Alzheimerről, többet kellene beszélni róla. Bárcsak rákkal küzdene most inkább. Arról annyival többet tudunk. Muszáj fejlődnünk abban, hogy többet kommunikáljunk erről a borzalmas betegségről, amely csak akkor kezelhető, ha azt egy nagyon korai szakaszában ismerték fel

- jelentette ki.

Az egykori szerkesztő elárulta azt is, habár Phillips kedvenc dalára mondjuk emlékszik, arra már nem, hogy evett-e reggelit. Mitöbb, nem emlékszik arra sem, mit csináltak tavaly karácsonykor vagy épp újévkor.

Nem akarok szomorú híreket közölni, de ő igazából csak létezik, "velünk van". Ennek ellenére még mindig a legmakacsabb nő a világon, akit ismerek. Fiona számára most az egyetlen biztonságot az otthont jelenti. Néha, egy-egy rosszabb pillanatában szeretne elmenni a szüleihez, akik már elhunytak, de sosincs szívem elmondani neki, hogy már nincsenek velünk. Ilyenkor inkább felvesszük a kabátot, a cipőt, teszünk egy sétát az épület körül és már el is felejtette, mit szeretett volna

- idézte Frizell szívszorító szavait a Mirror.