"Az emlék kiugrik a fejemből" - Alzheimer-kórral diagnosztizálták a műsorvezetőt

Fiona Phillips férje, Martin Frizell szívszorító hírt adott most 64 éves felesége állapotáról. A GMTV korábbi műsorvezetőjénél 2022-ben diagnosztizálták az Alzheimer-kórt.

Alzheimer-kórt diagnosztizáltak a műsorvezetőnél / Forrás: Freepik.com

Felesége Alzheimer-kórjáról vallott a férj

A Lorainne című műsorban Martin felesége diagnózisáról nyílt meg őszintén. Elárulta, hogy nem akarja cserben hagyni feleségét.

„Most már nem emlékszik a karácsonyra, nem emlékszik az újévre... Nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy ő valami reménytelen eset. Nagyon is velünk van” - vallotta be a Mirror szerint.

Martin arról is beszélt, mennyi ideje jut saját magára. Hozzátette, hogy nem őt kell megkérdezni, hiszen nem őt diagnosztizálták.

Azt szoktam mondani, hogy nem engem kell megkérdezni, hogy jól vagyok-e, nem rajtam van a diagnózis. Visszatértem a műsorszóráshoz, saját dolgokat csinálok és podcastolok.

Martin elárulta, hogy Fiona az állapota romlásával már az olyan egyszerűbb feladatokat is bonyolultabbnak találja, mint például az otthonról történő elindulás.

Az újságíró 1993 és 2008 között volt a MTV műsorvezetője, hosszú pályafutása során számos dokumentumfilmet készített, és a Mirror rovatvezetője is volt. Fiona diagnózisát dokumentálták egy könyvben, amelyet azóta kiegészítettek, ahogy a nő útja folytatódott. Martin azt mondta, csupán néhány bekezdést akart írni, majd végül 24 ezer szó lett belőle.

Először arról írt, hogy milyen nagyszerű nő a felesége, majd dühös lett, mennyire kevés támogatást kapnak.

„Aztán nagyon dühös lettem, hogy milyen kevés támogatás van. Családként valahogy átvészeljük, és valamikor több támogatásra lesz szükségünk, de valójában nincs semmi” - mondta Martin.

Fiona férje segítségével írt a könyvbe, megosztotta azokat az eseményeket, amikre emlékszik. „Mintha kinyújtanám a kezem, hogy megérintsem őket, de aztán épp amikor megfognám, az emlék kiugrik a fejemből. És nem tudom utolérni” - mondta a műsorvezető.