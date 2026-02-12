Karácsonykor még keresték, most egy horgásztóból került elő a férfi holtteste

Tragikus véget ért a dunaújvárosi N. Zsolt eltűnési ügye: a 35 éves férfi holttestét február elején az előszállási horgásztóban találták meg. Családja hónapokon át reménykedett a férfi megtalálásában, a közösségi médiában pedig rengetegen osztották meg a róla szóló felhívásokat, és több keresőcsapat is bekapcsolódott az iránta szervezett keresésbe.
Előzmények: a férfit 2025. december 26-án, karácsony másnapján látták utoljára Dunaújvárosban. A Metropol szerint egy hozzátartozója vitte el a közös otthonukból a dunaújvárosi Béke téren található buszpályaudvarra. Zsolt ezt követően azonban már nem adott életjelet magáról, a családja pedig hiába próbálta elérni. Ezt követően a rendőrség körözést adott ki az eltűnése miatt.
A keresésébe a rendőrség mellett civil önkéntesek és speciális kutató-mentő egységek is bekapcsolódtak. A Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület például december 28-án négy fővel, valamint egy drónpilóta segítségével indult meg a férfi felkutatására. Akkori tájékoztatásuk szerint N. Zsolt ügyében felmerült az öngyilkossági szándék lehetősége is.
Február 9-én az említett keresőcsapat a közösségi oldalán tudatta:
N. Zsoltot a mai napon megtalálták, sajnos az életén már nem lehetett segíteni. Családjának őszinte részvétünk, Zsoltnak megnyugvást kívánunk.
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Dunaújvárosi hírportál megkeresésére megerősítette, hogy az eltűntként keresett férfi holttestét az előszállási horgásztóban találták meg. Az ügyben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárást indított, idegenkezűségre utaló körülmény eddig nem merült fel. Lapunk megkereste a férfi hozzátartozóit, akik megerősítették a borzasztó hírt.
Sajnos igaz, én azonosítottam
– mondta egyikük, aki hozzátette: „Nagyon jó ember volt, segítőkész, mindig jóindulatú és intelligens. Hatalmas űrt és mély fájdalmat hagyott maga után. Mindenhol szerették, ezért is olyan nehéz ezt feldolgozni.”
N. Zsolt eltűnése után a hozzátartozói még hónapokon át hitték, hogy egyszer még Zsolti hazatalál, és lesz magyarázat arra a decemberi napra. A családja szerint azok, akik részt vettek a keresésében, idegenként is melléjük álltak. Ezt köszönik.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segített – a kutatócsoportoknak és minden jó szándékú embernek. Sokat jelent, hogy ennyien összefogtak értünk
– zárta szavait Zoltán.
Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.
