"Az apám nem lesz itt örökké" - Megtörte a csendet apja diagnózisa körül a világsztár

Chris Hemsworth édesapja diagnózisának köszönhetően teljesen új rálátást kapott az életre. A színész apja küzdelmét a gyógyíthatatlan betegséggel egy dokumentumfilmben örökítette meg.
A Thor sztárja nemrég őszintén elmélkedett az élet velejáró törékenységéről, és elárulta, hogy a betegség miatt szembesült azzal, hogy az édesapja nem lesz mellette örökké.
Az a vágyam, hogy állandóan előrerohanjak, mostanra nagyon visszafogottá vált
- vallotta be a 42 éves színész.
Édesapja, Craig Hemsworth közelmúltbeli Alzheimer-kór diagnózisa emellett sokkal tudatosabbá tette benne a dolgok törékenységét.
Elkezd az ember azon gondolkodni: "Az apám nem lesz itt örökké."
Chris Hemsworth arról is beszélt, hogy a feleségével, Elsa Patakyval közösen nevelt három gyermeke is felnövőben van.
A gyerekeim most 11 és 13 évesek. Azok az esték, amikor azon veszekedtek, hogy ki aludjon a mi ágyunkban, hirtelen már megszűntek.
A színész szerint élete mostani szakasza azt jelentette számára, hogy újra kellett kalibrálnia a siker fogalmát.
Régen azt hittem, ha jelölnek valamire, akkor jobban fogom érezni magam. Vagy ha minden idők legnagyobb filmjében szerepelek, esetleg elindítok egy újabb franchise-t, akkor majd beteljesültnek érzem magam... Ez abszurd. Az önértékelésem már nem ezekre a külső dolgokra épül, bár még mindig emlékeztetnem kell magamat erre
- magyarázta.
Bevallotta, hogy a 49 éves színésznő, Pataky segít neki abban, hogy arra összpontosítson, ami igazán számít. Mindeközben egyre jobban megy számára a lazítás, a tudatosabb döntéshozatal, és az, hogy olyan emberekkel dolgozzon együtt, akiket tisztel.
A National Geographic dokumentumfilmjében, a Chris Hemsworth: A Roadtrip to Remember-ben a színész betekintést nyújtott édesapja küzdelmébe az Alzheimer-kór korai szakaszával, valamint abba az emlékezésterápiába, amelyet azért alkalmaztak, hogy lassítsák a betegség előrehaladását.
Elgondolkodtam azon, nem engedem-e túl közel magamhoz az embereket. Vajon ezek után már nem hisznek majd az akciósztárban vagy a Marvel-karakterben? És egyáltalán akarom-e, hogy az emberek ilyen mélységben megismerjék a félelmeimet és bizonytalanságaimat?
- mondta el a filmben Chris.
Ugyanakkor bevallotta, hogy A Roadtrip to Remember úgymond egy szerelmes levél is az édesapjához, és egy felhívás az Alzheimer-kórral kapcsolatos beszélgetésekre - írta a People.
