Bővül az Agymenők-univerzum: Stuart önálló sorozatot kap az HBO-n

Az Agymenők sorozat 2007 és 2019 között futott, eredetileg az amerikai CBS csatornán. A különc tudósokról szóló szituációs komédia világsiker lett és azóta már született egy előzménytörténet is, Az ifjú Sheldon, ami az egyik főszereplő, Sheldon Cooper gyerekkoráról szól, akit Jim Parsons alakított az eredeti szériában. Az HBO most bejelentette, hogy újabb különálló epizódokat szentelnek ezúttal egy másik szereplőnek. Stuart Bloom képregényboltos, aki az eredeti sorozatban csupán mellékszereplő volt, most előlép a reflektorfénybe és főszerepet kap a készülő Stuart fails to save the Universe című produkcióban.

Az alkotók elmondása szerint az Agymenők szereplői is felbukkannak majd az új szériában (Fotó: UPI Photo / eyevine)

Az Agymenők mellékszerepétől az önálló sorozatig

Az Agymenők évadaiban rendszeres humorforrás volt a fura képregénybolt-tulajdonos szerencsétlenkedése. A Variety értesülései szerint az új széria kiindulópontja is Stuart újabb baklövése lesz. Stuart (Kevin Sussman) összetöri a Sheldon (Jim Parsons) és Leonard (Johnny Galecki) által épített különleges szerkezetet, ezzel előidézve egy tér-idő armageddont. A Dr. Strange című Marvel-filmhez hasonlóan alternatív valóságok keletkeznek, amikor az eszköz tönkremegy, Stuartnak pedig meg kell oldania valahogy a zűrzavart és helyreállítani a világ rendjét. Ebben segítségére lesz barátnője Denise (Lauren Lapkus), és barátai, a geológus Bert (Brian Posehn) és a kvantumfizikus Barry Kripke (John Ross Bowie). Mellettük pedig az eredeti Agymenők is felbukkannak majd, de a csavar kedvéért alternatív valóságbeli önmagukként. Ahogy az új széria címe is sejteti, a mentőakció nem feltétlenül lesz sikeres.

Kevin Sussman alakítja a továbbiakban is a csetlő-botló Stuartot (Fotó: Chase Rollins)

Honnan jött az ötlet?

Az Agymenők készítői, Chuck Lorre és Bill Prady elmondásuk szerint valami olyan kihívásra vágytak, ami kicsit kizökkenti őket a komfortzónájukból. A szituációs komédia műfajának megvan az a hátránya, hogy egy idő után már nehéz újat mutatni. Vannak bevált helyzet- és jellemkomikumok és minél tovább húzódik egy széria annál inkább tűnik lerágott csontnak minden poén. Így a két író valami olyat akart alkotni, ami nem jellemző ebben a műfajban. Állításuk szerint a fő koncepció az lenne, hogy egy olyan sorozatot gyártsanak, amit az eredeti Agymenők-szereplők együtt néznének Sheldon és Leonard lakásának kanapéján. 2023-ban már megtörtént a bejelentés, hogy a Stuartról szóló epizódok folyamatban vannak és az HBO-n fognak debütálni, úgyhogy a rajongók már tűkön ülve várják az Agymenők-univerzum legújabb elemét.