Felettük is eljárt az idő: Így néznek ki a Reszkessetek, betörők! sztárjai napjainkban

Ahogy a híres mondás tartja: Nincs karácsony Kevin nélkül! Immáron 35 éve teszi teljessé a karácsonyi szezont Chris Columbus Reszkessetek, betörők! című klasszikusa, melyet mindenki ismer már töviről hegyire. Tekintve, hogy már több mint három évtizede, 1990-ben, illetve 1992-ben készült az első két rész, sok minden történt a kultikus karaktereket alakító színészekkel. Nézzük is meg, hogy festenek a karácsonyi filmek koronázatlan királyának szereplői napjainkban.

A karácsonyi filmek elmaradhatatlan darabjának folytatása, a Reszkessetek betörők! 2 – Elveszve New Yorkban! is már 33 éve jelent meg

(Fotó: KPA Honorar und Belege / KPA Honorar und Belege/KPA / Heritage-Images)

A karácsonyi filmek csúcsának számító Reszkessetek, betörők! sztárjai akkor és most:

Macaulay Culkin

A világ talán leghíresebb gyerekszínésze Kevin McCallister megformálását követően szinte teljesen visszavonult a színészkedéstől, többnyire epizódszerepeket vállal csak el sorozatokban, illetve korábban drogbotrányai miatt szerepelt neve a sajtóban. A cuki kisfiúból azóta már egy negyvenes éveiben járó, kétgyermekes családapa lett, és 2017 óta boldog házasságban él a kolléganőjének számító Brenda Songgal.

A Macaulay Culkin-filmek száma csak ritkán gyarapszik, de a Reszkessetek, betörők!-franchise sztárja ma már remek egészségnek örvend (Fotó: Northfoto)

Joe Pesci

Az alacsonyabb betörőt, Harryt alakító, ma már 82 éves Joe Pesci a ’90-es évek végén visszavonulót fújt, nyugdíjas éveit azóta csak egyszer-kétszer szakította meg. A legutóbbi egyik ilyen alkalom Martin Scorsese Az Ír című gengszterfilmjéhez köthető.

Joe Pesci köszöni szépen, még 80 felett is remekül van (Fotó: IMDb / Northfoto)

Daniel Stern

A 67. évét taposó, magas és együgyű rosszfiút játszó Daniel Stern nem igazán tudta megvetni a lábát Hollywoodban, Joe Pescivel ellentétben szinte mindenki ebből a filmből ismeri. Az utóbbi években nem is túl tevékeny, elvonultan él egy farmon, a mozivásznon 2019-ben láthatták utoljára.

"Hamuripők, hol a cipőd?" (Fotó: IMDb / Northfoto)

Catherine O’Hara

A gyermekéről megfeledkező, lelkiismeretes és harsány édesanyát az idén 71. életévét betöltő Catherine O’Hara játszotta. A Golden Globe-díjas színésznő az eddig felsoroltak közül messze a legtevékenyebbnek számít a Reszkessetek, betörők! óta. Legutóbb tavaly, Tim Burton 36 év után folytatott horrorvígjátékában, a Beetlejuice Beetlejuice-ban láthattuk a mozikban, idén pedig a streamingen is, az HBO Max-sorozatok népszerű darabjában, a Last of Us 2. évadában is feltűnt.