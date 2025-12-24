Felettük is eljárt az idő: Így néznek ki a Reszkessetek, betörők! sztárjai napjainkban

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 21:15
Hiába hisszük azt, hogy idén másképp történik, szegény Kevint mégis minden évben otthon hagyják szülei. A Reszkessetek, betörők! még a múlt század végén debütált, de azóta is generációk sokaságát szórakoztatja az ünnepek során, és a karácsonyi filmek egyik legjobbja lett. Cikkünkben most megmutatjuk, hogy néznek ki a minden évben visszatérő arcok manapság.
Ahogy a híres mondás tartja: Nincs karácsony Kevin nélkül! Immáron 35 éve teszi teljessé a karácsonyi szezont Chris Columbus Reszkessetek, betörők! című klasszikusa, melyet mindenki ismer már töviről hegyire. Tekintve, hogy már több mint három évtizede, 1990-ben, illetve 1992-ben készült az első két rész, sok minden történt a kultikus karaktereket alakító színészekkel. Nézzük is meg, hogy festenek a karácsonyi filmek koronázatlan királyának szereplői napjainkban.

karácsonyi filmek 'Home Alone 2: Lost in New York' by Chris Columbus, USA, 1992.Reszkessetek, betörők! 2
A karácsonyi filmek elmaradhatatlan darabjának folytatása, a Reszkessetek betörők! 2 – Elveszve New Yorkban! is már 33 éve jelent meg
(Fotó: KPA Honorar und Belege / KPA Honorar und Belege/KPA / Heritage-Images)

A karácsonyi filmek csúcsának számító Reszkessetek, betörők! sztárjai akkor és most:

Macaulay Culkin

A világ talán leghíresebb gyerekszínésze Kevin McCallister megformálását követően szinte teljesen visszavonult a színészkedéstől, többnyire epizódszerepeket vállal csak el sorozatokban, illetve korábban drogbotrányai miatt szerepelt neve a sajtóban. A cuki kisfiúból azóta már egy negyvenes éveiben járó, kétgyermekes családapa lett, és 2017 óta boldog házasságban él a kolléganőjének számító Brenda Songgal.

A Macaulay Culkin-filmek száma csak ritkán gyarapszik, de a Reszkessetek, betörők!-franchise sztárja ma már remek egészségnek örvend (Fotó: Northfoto)

Joe Pesci

Az alacsonyabb betörőt, Harryt alakító, ma már 82 éves Joe Pesci a ’90-es évek végén visszavonulót fújt, nyugdíjas éveit azóta csak egyszer-kétszer szakította meg. A legutóbbi egyik ilyen alkalom Martin Scorsese Az Ír című gengszterfilmjéhez köthető.

Joe Pesci köszöni szépen, még 80 felett is remekül van (Fotó: IMDb / Northfoto)

Daniel Stern

A 67. évét taposó, magas és együgyű rosszfiút játszó Daniel Stern nem igazán tudta megvetni a lábát Hollywoodban, Joe Pescivel ellentétben szinte mindenki ebből a filmből ismeri. Az utóbbi években nem is túl tevékeny, elvonultan él egy farmon, a mozivásznon 2019-ben láthatták utoljára.

"Hamuripők, hol a cipőd?" (Fotó: IMDb / Northfoto)

Catherine O’Hara

A gyermekéről megfeledkező, lelkiismeretes és harsány édesanyát az idén 71. életévét betöltő Catherine O’Hara játszotta. A Golden Globe-díjas színésznő az eddig felsoroltak közül messze a legtevékenyebbnek számít a Reszkessetek, betörők! óta. Legutóbb tavaly, Tim Burton 36 év után folytatott horrorvígjátékában, a Beetlejuice Beetlejuice-ban láthattuk a mozikban, idén pedig a streamingen is, az HBO Max-sorozatok népszerű darabjában, a Last of Us 2. évadában is feltűnt.

Kevin édesanyjának homlokára felvarrt néhány ráncot a fia kétszeri eltűnése (Fotó: Northfoto)

John Heard

Kevin édesapját az a John Heard játszotta, akit szintúgy nem találtak meg igazán a sikerek a karácsonyi klasszikus után. Talán kivételt képez a Maffiózók című sikerszériában betöltött mellékszerepe, de sokak felkaphatták fejüket, mikor 2004-ben meglátták a vásznon a Feketék fehérenben. Heard sajnos már nincs köztünk, a színész 2017-ben elhunyt.

A Kevin édesapját alakító John Heard nevét sajnos nem sokat lehetett hallani a karácsonyi kultklasszik után (Fotó: Northfoto)

Kieran Culkin

Főhősünk állandóan bepisilő unokatestvérét a valóéletbeli testvére, Kieran Culkin megformálásában láthattuk. Bátyjához képest kevésbé balhés, és szakmailag sokkal termékenyebb pályafutás az övé, az Utódlás című sorozat pedig olyan elismerést hozott el végre a számára, amire feltételezhetően már régóta vágyott, tavaly pedig Jesse Eisenberg drámájában, Rokonszenvedésben alakított akkorát, hogy Oscar-díjjal gazdagodott.

Kieran Culkin gyermekei egyébként még mindig nem látták a Reszkessetek betörők!-et (Fotó: IMDb / Northfoto)

Devin Ratray

Az öccsét folyamatosan szekáló Buzz, pontosabban az őt alakító színész, Devin Ratray számára sem volt túl kedves a sors, ha csak a karrierjét nézzük. Leginkább kis költségvetésű filmekben és sorozatokban tűnt fel, ezek között kivételt képez epizódszerepe az utóbbi évek egyik legsikeresebb spin-offjának számító Better Call Saul című szériában, melynek készítője épp idén állt elő egy újabb kivételes show-val.

Kevin kekeckedő bátyja vajon még mindig szereti a tarantulákat? (Fotó: IMDb / Northfoto)

Rob Schneider

A második felvonásban a borravalóért markát tartó londínert Adam Sandler öreg cimborája, Rob Schneider játszotta el. Talán őt láttuk a Reszkessetek, betörők! 2. - Elveszve New Yorkban óta a legtöbbször moziban és tévében, közkedvelt munkáit sorolhatnánk napestig.

Rob Schneidert talán senkinek sem kell bemutatni (Fotó: IMDb / Northfoto)

Tim Curry

A folytatásban egyfolytában Kevin nyomában járó recepciós, Tim Curry már az 1992-es második rész elkészültekor is legendának számított a Rocky Horror Picture Show-ban, illetve a Stephen King: Az című tévéfilmben nyújtott alakításai miatt. A második betörős mozi után többnyire animációs projektekhez adta a hangját, vagy sorozatokban vállalt szerepeket, 2012-ben elszenvedett agyvérzése óta viszont szinte semmiben nem láthattuk vagy hallhattuk.

Tim Curry állapota szerencsére az utóbbi években sokat javult, de már az is csoda, hogy túlélte 13 évvel ezelőtti agyvérzését (Fotó: IMDb / Northfoto)

Bár a Reszkessetek betörők!-filmekről nagyon nehéz lecsúszni karácsonykor, ha ez veled mégis megesne, bármikor pótolhatod az elmaradhatatlan ünnepi élményt, ugyanis Kevinék egész évben elérhetők a Disney+ kínálatában!

 

