Ez több mint kínos! Orlando Bloom új barátnője durván odaszúrt Katy Perry-nek

A 2025-ös év egyik legváratlanabb szakítássztorija A Gyűrűk Ura és A Karib-tenger kalózai-filmek szépfiúja, valamint a magyar közönséget októberben látványos koncerttel megajándékozó Katy Perry főszereplével zajlott le. Bár az előjelek már régóta láthatók voltak, hiszen a sztárpár nem először vált külön, ám a szakításuk mégis valósággal sokkolta a közvéleményt. Azonban túlzás lenne azt állítani, hogy bármelyikük is sokáig itatta volna az egereket, a popdíva például Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau oldalán talált vigasztalódást. A szakítás óta alaposan kipattintott Bloom pedig egyes pletykák szerint egy fiatal kolléganőjével, Rachel Lynn Matthews-zal randizgat, aki most azzal próbált bevágódni újdonsült kedvesénél, hogy keményen beleállt halloweenkor Katy Perry-be.
Noha halloweeni időszak már rég lecsengett, a jelmezszezonnak még mindig van némi utórengése, ez pedig Rachel Lynn Matthews-nak köszönhető. A Boldog halálnapot-filmek és A csaj, aki képben van színésznője, akit sokan csak Orlando Bloom új barátnőjeként emlegetnek, most robbantotta fel a világhálót: A 32 éves szépség ugyanis nem másnak öltözött be, mint Bloom világsztár exének, Katy Perry-nek.
A képek, melyeken a színésznő kék overált és fekete parókát visel, nagy port kavartak a netezők és a rajongók körében, mivel Matthews nemcsak szimplán magára öltötte Perry ikonikus, űrutazós szettjét, hanem rekreálta is az azóta mémmé váló momentumot, amikor az énekesnő az űrutazása után megcsókolta a földet.
Bár minden bizonnyal a csontvázzá festett Bloom és újdonsült randipartnere jót mulattak Matthews kosztümválasztásán, a világháló népe már kevésbé tartja ezt viccesnek. A hozzászólók között ritkán látott egyetértés tapasztalható, miután mindenki egy emberként véli úgy, hogy ez a lépés túlzottan gyerekes és kínos volt az ifjú pár részéről:
Mindenki túl idős, aki ebben a nonszenszben részt vett
− írta az egyik hozzászóló Redditen, de volt, aki azt fűzte hozzá, ha az ő barátnője öltözne be a legutóbbi exének, nagyon felzaklatná a dolog.
Orlando Bloom pózolása a botrányosan viselkedő, nála 16 évvel fiatalabb kolléganője mellett azért is különösen furcsa, mert szeptemberben azt mondta a Today című reggeli műsorban, hogy nincs harag közte és korábbi szerelme, Katy Perry között, és az ötéves lányuk, Daisy Dove Bloom miatt nem maradt bennük más, csak kölcsönös szeretet egymás iránt:
Nagyon jól vagyok és nagyon hálás vagyok, hiszen van egy gyönyörű lányunk. Jól megvagyunk, és jól meg is leszünk. Csakis szeretet van bennünk
− nyilatkozta még néhány hete a hollywoodi szívtipró, ám úgy tűnik, egy kisebb szurkálódástól azért ő sem tántorodik vissza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.