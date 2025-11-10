Ez több mint kínos! Orlando Bloom új barátnője durván odaszúrt Katy Perry-nek

A 2025-ös év egyik legváratlanabb szakítássztorija A Gyűrűk Ura és A Karib-tenger kalózai-filmek szépfiúja, valamint a magyar közönséget októberben látványos koncerttel megajándékozó Katy Perry főszereplével zajlott le. Bár az előjelek már régóta láthatók voltak, hiszen a sztárpár nem először vált külön, ám a szakításuk mégis valósággal sokkolta a közvéleményt. Azonban túlzás lenne azt állítani, hogy bármelyikük is sokáig itatta volna az egereket, a popdíva például Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau oldalán talált vigasztalódást. A szakítás óta alaposan kipattintott Bloom pedig egyes pletykák szerint egy fiatal kolléganőjével, Rachel Lynn Matthews-zal randizgat, aki most azzal próbált bevágódni újdonsült kedvesénél, hogy keményen beleállt halloweenkor Katy Perry-be.

Katy Perry-dalok helyett most egy Katy Perry-jelmeztől volt hangos a net, ehhez pedig Orlando Bloomnak is volt némi köze (Fotó: CraSH)

Kínos lett a Katty Perry-kosztüm

Noha halloweeni időszak már rég lecsengett, a jelmezszezonnak még mindig van némi utórengése, ez pedig Rachel Lynn Matthews-nak köszönhető. A Boldog halálnapot-filmek és A csaj, aki képben van színésznője, akit sokan csak Orlando Bloom új barátnőjeként emlegetnek, most robbantotta fel a világhálót: A 32 éves szépség ugyanis nem másnak öltözött be, mint Bloom világsztár exének, Katy Perry-nek.

A képek, melyeken a színésznő kék overált és fekete parókát visel, nagy port kavartak a netezők és a rajongók körében, mivel Matthews nemcsak szimplán magára öltötte Perry ikonikus, űrutazós szettjét, hanem rekreálta is az azóta mémmé váló momentumot, amikor az énekesnő az űrutazása után megcsókolta a földet.

Orlando Bloom Katy Perry-nek öltöző barátnője alaposan felzaklatta a netezőket (Fotó: Reddit)

Bár minden bizonnyal a csontvázzá festett Bloom és újdonsült randipartnere jót mulattak Matthews kosztümválasztásán, a világháló népe már kevésbé tartja ezt viccesnek. A hozzászólók között ritkán látott egyetértés tapasztalható, miután mindenki egy emberként véli úgy, hogy ez a lépés túlzottan gyerekes és kínos volt az ifjú pár részéről:

Mindenki túl idős, aki ebben a nonszenszben részt vett

− írta az egyik hozzászóló Redditen, de volt, aki azt fűzte hozzá, ha az ő barátnője öltözne be a legutóbbi exének, nagyon felzaklatná a dolog.