Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Rambo III sztárja

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt Marcus Gilbert, miután három évig küzdött torokrákkal, 2020-ban pedig Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. A 67 éves színész, aki a sármos Rupert Campbell-Blacket játszotta Jilly Cooper Lovasok című regényének 1993-as tévés adaptációjában, a hétvégén halt meg. A sztárt tét gyermeke: a fia, Maxi és a lánya, Aaliya gyászolja.

A színész haláláról szóló hírt egy rajongói oldalon osztották meg a Facebookon.

Ma hallottuk a szomorú hírt, hogy Marcus 2026. január 11-én, vasárnap elvesztette a rák elleni küzdelmét

- jelentették be, majd ezt követően özönleni kezdtek a rajongók részvétnyilvánításai.

Mi, számos rajongójával együtt szerte a világon, gyászolni fogjuk az elvesztését, és emlékezni fogunk arra az örömre, amit a képernyőn és személyesen is szerzett nekünk. Nyugodj békében, Marcus!



- fogalmazott az egyikük, mialatt a szakmabeliek is sorra tisztelegtek az elhunyt emléke előtt.

Marcus Gilbert a karrierje során játszott a Rambo III című filmben is Sylvester Stallone oldalán, majd az 1980-as évek végén James Bond szerepére jelentkezett, ám alulmaradt Timothy Daltonnal szemben. Emellett egy saját produkciós céget is vezetett, a Touch the Sky Productionst. Miután elvesztette feleségét, és fia, Maximilian és lánya, Aaliya édesanyját, Homaa Khan-Gilbertet, a sztár úgy nyilatkozott, kétli, hogy valaha képes lesz újabb párkapcsolatra, ám végül 2023-ban újra rálelt a boldogságra Lysette Anthony oldalán, akivel 1990-ben a Titok Monte Carlóban című filmben játszott együtt. Ugyanabban az évben, márciusban a színész bejelentette, hogy rákot diagnosztizáltak nála, de küzd a gyógyulásért – a csatát azonban végül elvesztette – írja a Mirror.