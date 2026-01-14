Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Rambo III sztárja

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 10:40
gyászRambo 3.
A színész 67 éves volt. Az elhunyt, Marcus Gilbert három évig küzdött torokrákkal
Bors
A szerző cikkei

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt Marcus Gilbert, miután három évig küzdött torokrákkal, 2020-ban pedig Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. A 67 éves színész, aki a sármos Rupert Campbell-Blacket játszotta Jilly Cooper Lovasok című regényének 1993-as tévés adaptációjában, a hétvégén halt meg. A sztárt tét gyermeke: a fia, Maxi és a lánya, Aaliya gyászolja.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Rengetegen gyászolják most az elhunyt sztárt / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gyászolnak a rajongók: elhunyt a népszerű sztár

A színész haláláról szóló hírt egy rajongói oldalon osztották meg a Facebookon.

Ma hallottuk a szomorú hírt, hogy Marcus 2026. január 11-én, vasárnap elvesztette a rák elleni küzdelmét 

- jelentették be, majd ezt követően özönleni kezdtek a rajongók részvétnyilvánításai.

Mi, számos rajongójával együtt szerte a világon, gyászolni fogjuk az elvesztését, és emlékezni fogunk arra az örömre, amit a képernyőn és személyesen is szerzett nekünk. Nyugodj békében, Marcus! 


- fogalmazott az egyikük, mialatt a szakmabeliek is sorra tisztelegtek az elhunyt emléke előtt.

Marcus Gilbert a karrierje során játszott a Rambo III című filmben is Sylvester Stallone oldalán, majd az 1980-as évek végén James Bond szerepére jelentkezett, ám alulmaradt Timothy Daltonnal szemben. Emellett egy saját produkciós céget is vezetett, a Touch the Sky Productionst. Miután elvesztette feleségét, és fia, Maximilian és lánya, Aaliya édesanyját, Homaa Khan-Gilbertet, a sztár úgy nyilatkozott, kétli, hogy valaha képes lesz újabb párkapcsolatra, ám végül 2023-ban újra rálelt a boldogságra Lysette Anthony oldalán, akivel 1990-ben a Titok Monte Carlóban című filmben játszott együtt. Ugyanabban az évben, márciusban a színész bejelentette, hogy rákot diagnosztizáltak nála, de küzd a gyógyulásért – a csatát azonban végül elvesztette – írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu