Most jött a hír: vonatgázolás történt, késésre kell készülni

Elütött egy embert a Szombathelyről szerdán 4 óra 41 perckor Ajkára indult sebesvonat Kemenesmihályfánál, a vonatgázolás miatt hosszabb eljutási időre, változásokra kell számítani a Szombathely-Celldömölk szakaszon - közölte a Mávinform.
A baleset miatt a Celldömölkről szerda kora reggel Szombathelyre induló személyvonat helyett Sárvárig pótlóbusz közlekedik. A Szombathelyről szerda hajnalban Ajkára induló sebesvonat helyett Kemenesmihályfától Celldömölkig pótlóbusz közlekedik, Celldömölktől Ajkáig egy másik szerelvény megy - tették hozzá.
Nemrég arról is írtunk, hogy Thaiföldön egy építési daru rádőlt egy, a fővárosból az ország északkeleti részébe tartó vonatra, ami a vonat kisiklását és tüzet okozott. A vonatbaleset következtében legalább 22 ember elhunyt, sok a sérült, a mentés és a vizsgálat még folyamatban van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.