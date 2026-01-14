Most jött a hír: vonatgázolás történt, késésre kell készülni

Elütött egy embert a Szombathelyről szerdán 4 óra 41 perckor Ajkára indult sebesvonat Kemenesmihályfánál, a vonatgázolás miatt hosszabb eljutási időre, változásokra kell számítani a Szombathely-Celldömölk szakaszon - közölte a Mávinform.

A vonatgázolás körülményeit vizsgálják

Fotó: Pexels

A vonatgázolás részletei

A baleset miatt a Celldömölkről szerda kora reggel Szombathelyre induló személyvonat helyett Sárvárig pótlóbusz közlekedik. A Szombathelyről szerda hajnalban Ajkára induló sebesvonat helyett Kemenesmihályfától Celldömölkig pótlóbusz közlekedik, Celldömölktől Ajkáig egy másik szerelvény megy - tették hozzá.

