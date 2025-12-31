SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ez a csönd éve volt: Megannyi sztár nem lép tovább velünk az újévbe

Balázs Péter halála
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 21:55
Diane KeatonRobert Redford
A szavak elfogynak, ha arra gondolunk, hány kedves arctól kellett megválnunk az óévben. Balázs Péter és Kálloy Molnár Péter már nem nevettetnek minket, David Lynch álmai sem folytatódnak és Al Pacino már soha nem mondhatja meg Diane Keatonnek, hogy titokban szereti.

Ez az év a csillaghullásé volt. Alig tértünk magunkhoz egyik sokkhatásból, már jött is a következő. Alig telt el hónap, hogy ne halt meg volna valaki, aki akár rendezői víziójával, akár színészi megvalósításával mélyen beásta magát a szívünkbe. Decemberben gyerekkorunk legendás hangját, Balázs Pétert gyászoltuk meg és sajnos mellette igen sokan vannak, akik már most hiányoznak a magyar közönség számára. 

Balázs Péter halála máig felfoghatatlan (Fotó: Zih Zsolt /  MTI)

David Lynchtől Balázs Péterig sokan fognak hiányozni nekünk

Az év a szürreális, egyedi képeiről elhíresült David Lynch távozásával kezdődött január 16-án. Mindig tudta, hogy kell inspiráló forgatási környezetet teremteni, neki köszönhetjük a kellemesen bizarr Mulholland Drive-ot és Kék bársonyt, de sokan a Twin Peaks sorozatáról ismerhetik őt. A mester 79 éves korában hagyott itt minket.

David Lynch
Mindig stílusosan kócos haja épp oly emlékezetes marad, mint a filmjei (Fotó: Irish Independent)

Michelle Trachtenberg

Cukorbetegségének szövődményei miatt bőven idő előtt, 39 évesen távozott az élők sorából a Buffy, a vámpírok réme és a Gossip Girl sztárja február 26-án. A kilencvenes évek fiataljai emlékezhetnek még rá a Bigyó felügyelőből és Euro túrából is.

James Perse Malibu Store Opening
Mosolyával emlékezzünk a gyönyörű színésznőre (Fotó: BEI/Northfoto)

Gene Hackman

Szívproblémái miatt, szép korában távozott a legendás Gene Hackman 95 évesen február 18-án. Hackman olyan filmekben játszott, mint a klasszikus Bonnie és Clyde, a Magánbeszélgetés vagy a Lángoló Mississippi. Sikeres életútját két Oscar-díj is dícsérte.

2003 Golden Globe Awards PRESS ROOM
Sokan Lex Luthorként ismerik a Christopher Reeve-féle Superman filmből (Fotó: Zuma/ Northfoto /  Northfoto)

Val Kilmer

Hosszú betegség után, 65 éves korában hunyt el a Mindörökké Batman és a Top Gun sztárja április elsején. A színész egyszerre küzdött a torokrákkal és tüdőgyulladással, már a Top Gun: Maverick forgatása alatt is csak digitális utómunkával tudták visszahozni a hangját.

Val Kilmer utolsó évei nem teltek túl könnyűen számára (Fotó: Byron Purvis)

Michael Madsen

Július 3-án elhúzódó szívbetegségét követően 67 évesen elhunyt a Quentin Tarantino filmek visszatérő sztárja. A laza, maszkulin macsó szerepeket játszó Madsent egyebek között láthattuk a Kutyaszorítóban című filmben, a Kill Billben és az Aljas nyolcasban is.

Press Call for "Explosion Jones" at Comic Con
Így néz le ránk Tarantino egyik kedvenc színésze (Fotó: John Nacion/starmaxinc.com)

Robert Redford

A filmvilág egyik legbefolyásosabb szereplője, a Sundance Filmfesztivál alapítója szeptember 16-án, alkotásban termékeny 89 év után távozott az élők sorából. A független filmek kiemelt támogatójának köszönhetjük a Mezítláb a parkban, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, a Komputerkémek és a Magyarországon forgatott Kémjátszma című filmet is.

Archives Robert Redford
A független filmek világa sokat köszönhet Robert Redfordnak (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Diane Keaton

Woody Allen örök múzsája, Al Pacino reménytelen szerelme október 11-én hunyt el, 79 évesen. Kiemelt filmje az Annie Hall, melyben Woody Allen a vele leélt viharos kapcsolatuk lenyomatát formálta meg a színésznő főszereplésével. Miután visszavonult, nyugdíjas hobbiként házakat újított fel, utolsó éveit magányosan élte le.

‘Book Club The Next Chapter’ New York Premiere
Al Pacino azóta is bánja, hogy nem kérte meg a kezét (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Kassai Ilona

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, az Állami Déryné Színház alapítótagja október 28-án távozott el közülünk. Ganxsta Zolee édesanyja a magyar szinkronvilágban kiemelt szerepet játszott, McGalagony professzor, Jessica Fletcher és a többi kedves idős hölgy a filmekben az ő hangján szólalt meg magyar nyelven.

Kassai Ilona a szinkronoktól újra fiatalnak érezte magát (Fotó: © Wikipédia)

Kálloy Molnár Péter

A tél váratlan tragikummal köszöntött be, december 1-én a Beugró epizódok visszatérő alakja, a morcos vevő az Üvegtigrisből 55 évesen meghalt. Kálloy Molnár Péter nélkül elképzelni se tudjuk, ki tudná hitelesebben szinkronizálni a Jack Black filmeket.

A Beugró nélküle már nem lehet ugyanolyan (Fotó: hot archív)

Balázs Péter

Gyerekkorunk ikonikus hangja, a Jászai Mari- és Kossuth-díjas színművész, jeles nevettető december 10. óta nincs köztünk, 82 éves volt. Kabarészerepein kívül hatalmas skálát fedtek le rajzfilmes szinkronszerepei A nagy ho-ho-ho-horgászban, Mekk Elekben és Disney mesékben egyaránt.

 

 

