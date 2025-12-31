Ez a csönd éve volt: Megannyi sztár nem lép tovább velünk az újévbe

Ez az év a csillaghullásé volt. Alig tértünk magunkhoz egyik sokkhatásból, már jött is a következő. Alig telt el hónap, hogy ne halt meg volna valaki, aki akár rendezői víziójával, akár színészi megvalósításával mélyen beásta magát a szívünkbe. Decemberben gyerekkorunk legendás hangját, Balázs Pétert gyászoltuk meg és sajnos mellette igen sokan vannak, akik már most hiányoznak a magyar közönség számára.

Balázs Péter halála máig felfoghatatlan (Fotó: Zih Zsolt / MTI)

David Lynchtől Balázs Péterig sokan fognak hiányozni nekünk

Az év a szürreális, egyedi képeiről elhíresült David Lynch távozásával kezdődött január 16-án. Mindig tudta, hogy kell inspiráló forgatási környezetet teremteni, neki köszönhetjük a kellemesen bizarr Mulholland Drive-ot és Kék bársonyt, de sokan a Twin Peaks sorozatáról ismerhetik őt. A mester 79 éves korában hagyott itt minket.

Mindig stílusosan kócos haja épp oly emlékezetes marad, mint a filmjei (Fotó: Irish Independent)

Michelle Trachtenberg

Cukorbetegségének szövődményei miatt bőven idő előtt, 39 évesen távozott az élők sorából a Buffy, a vámpírok réme és a Gossip Girl sztárja február 26-án. A kilencvenes évek fiataljai emlékezhetnek még rá a Bigyó felügyelőből és Euro túrából is.

Mosolyával emlékezzünk a gyönyörű színésznőre (Fotó: BEI/Northfoto)

Gene Hackman

Szívproblémái miatt, szép korában távozott a legendás Gene Hackman 95 évesen február 18-án. Hackman olyan filmekben játszott, mint a klasszikus Bonnie és Clyde, a Magánbeszélgetés vagy a Lángoló Mississippi. Sikeres életútját két Oscar-díj is dícsérte.

Sokan Lex Luthorként ismerik a Christopher Reeve-féle Superman filmből (Fotó: Zuma/ Northfoto / Northfoto)

Val Kilmer

Hosszú betegség után, 65 éves korában hunyt el a Mindörökké Batman és a Top Gun sztárja április elsején. A színész egyszerre küzdött a torokrákkal és tüdőgyulladással, már a Top Gun: Maverick forgatása alatt is csak digitális utómunkával tudták visszahozni a hangját.

Val Kilmer utolsó évei nem teltek túl könnyűen számára (Fotó: Byron Purvis)

Michael Madsen

Július 3-án elhúzódó szívbetegségét követően 67 évesen elhunyt a Quentin Tarantino filmek visszatérő sztárja. A laza, maszkulin macsó szerepeket játszó Madsent egyebek között láthattuk a Kutyaszorítóban című filmben, a Kill Billben és az Aljas nyolcasban is.

Így néz le ránk Tarantino egyik kedvenc színésze (Fotó: John Nacion/starmaxinc.com)

Robert Redford

A filmvilág egyik legbefolyásosabb szereplője, a Sundance Filmfesztivál alapítója szeptember 16-án, alkotásban termékeny 89 év után távozott az élők sorából. A független filmek kiemelt támogatójának köszönhetjük a Mezítláb a parkban, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, a Komputerkémek és a Magyarországon forgatott Kémjátszma című filmet is.