Ez a csönd éve volt: Megannyi sztár nem lép tovább velünk az újévbe

Ez az év a csillaghullásé volt. Alig tértünk magunkhoz egyik sokkhatásból, már jött is a következő. Alig telt el hónap, hogy ne halt meg volna valaki, aki akár rendezői víziójával, akár színészi megvalósításával mélyen beásta magát a szívünkbe. Decemberben gyerekkorunk legendás hangját, Balázs Pétert gyászoltuk meg és sajnos mellette igen sokan vannak, akik már most hiányoznak a magyar közönség számára.
Az év a szürreális, egyedi képeiről elhíresült David Lynch távozásával kezdődött január 16-án. Mindig tudta, hogy kell inspiráló forgatási környezetet teremteni, neki köszönhetjük a kellemesen bizarr Mulholland Drive-ot és Kék bársonyt, de sokan a Twin Peaks sorozatáról ismerhetik őt. A mester 79 éves korában hagyott itt minket.
Cukorbetegségének szövődményei miatt bőven idő előtt, 39 évesen távozott az élők sorából a Buffy, a vámpírok réme és a Gossip Girl sztárja február 26-án. A kilencvenes évek fiataljai emlékezhetnek még rá a Bigyó felügyelőből és Euro túrából is.
Szívproblémái miatt, szép korában távozott a legendás Gene Hackman 95 évesen február 18-án. Hackman olyan filmekben játszott, mint a klasszikus Bonnie és Clyde, a Magánbeszélgetés vagy a Lángoló Mississippi. Sikeres életútját két Oscar-díj is dícsérte.
Hosszú betegség után, 65 éves korában hunyt el a Mindörökké Batman és a Top Gun sztárja április elsején. A színész egyszerre küzdött a torokrákkal és tüdőgyulladással, már a Top Gun: Maverick forgatása alatt is csak digitális utómunkával tudták visszahozni a hangját.
Július 3-án elhúzódó szívbetegségét követően 67 évesen elhunyt a Quentin Tarantino filmek visszatérő sztárja. A laza, maszkulin macsó szerepeket játszó Madsent egyebek között láthattuk a Kutyaszorítóban című filmben, a Kill Billben és az Aljas nyolcasban is.
A filmvilág egyik legbefolyásosabb szereplője, a Sundance Filmfesztivál alapítója szeptember 16-án, alkotásban termékeny 89 év után távozott az élők sorából. A független filmek kiemelt támogatójának köszönhetjük a Mezítláb a parkban, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, a Komputerkémek és a Magyarországon forgatott Kémjátszma című filmet is.
Woody Allen örök múzsája, Al Pacino reménytelen szerelme október 11-én hunyt el, 79 évesen. Kiemelt filmje az Annie Hall, melyben Woody Allen a vele leélt viharos kapcsolatuk lenyomatát formálta meg a színésznő főszereplésével. Miután visszavonult, nyugdíjas hobbiként házakat újított fel, utolsó éveit magányosan élte le.
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, az Állami Déryné Színház alapítótagja október 28-án távozott el közülünk. Ganxsta Zolee édesanyja a magyar szinkronvilágban kiemelt szerepet játszott, McGalagony professzor, Jessica Fletcher és a többi kedves idős hölgy a filmekben az ő hangján szólalt meg magyar nyelven.
A tél váratlan tragikummal köszöntött be, december 1-én a Beugró epizódok visszatérő alakja, a morcos vevő az Üvegtigrisből 55 évesen meghalt. Kálloy Molnár Péter nélkül elképzelni se tudjuk, ki tudná hitelesebben szinkronizálni a Jack Black filmeket.
Gyerekkorunk ikonikus hangja, a Jászai Mari- és Kossuth-díjas színművész, jeles nevettető december 10. óta nincs köztünk, 82 éves volt. Kabarészerepein kívül hatalmas skálát fedtek le rajzfilmes szinkronszerepei A nagy ho-ho-ho-horgászban, Mekk Elekben és Disney mesékben egyaránt.
