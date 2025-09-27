Sylvester Stallone-t már megint kihagyják a buliból: nélküle forgatják újra a Függő játszmát

Sylvester Stallone nevét talán hajlamosak vagyunk kizárólag a Rocky vagy a Rambo-filmekkel összekapcsolni pedig a marcona arcú filmsztárnak ezeken kívül rengeteg sikerprojektje volt még. 1993 nyarán például minden mozinézőnek egy emberként izzadt a tenyere vagy maradt ott a kéznyoma a szék karfájában, amint Sly hajmeresztő hegymászó-manőverjeit figyelték lélegzetvisszafojtva. Ez volt a Cliffhanger – Függőjátszma, amiben Stallone egy vakmerő hegyimentő, Gabe Walker utolsó, ördögi sakkjátszmaként is értelmezhető küldetését meséli el. Arnold Schwarzenegger örökös riválisa minden megtett a mozi sikeréért, hiszen még tériszonyát is legyőzte a forgatás alatt, és ennek meg is lett az eredménye, hiszen a Cliffhanger több mint 250 millió dollárt termelt vissza a kasszáknál. Az elmúlt évtizedekben a folytatást többször is felmerült pletyka szinten, azonban végül most pont került az ügy végére: 2. rész nem lesz, de a remake már készül!

Sylvester Stallone magasságtól való félelmét is legyőzte a Cliffhanger forgatása közben (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Érkezik a női Gabe Walker

A több mint harminc éve tartó huzavona eredménye tehát nem a Cliffhanger 2., hanem egy remake lett. A 2026-os premierdátummal ellátott feldolgozás forgatás munkálatai már javában zajlanak, így az sem titok, kik látogatnak vissza a hegyvidéki pokolba. A főszerepben a Nyomd, bébi, nyomd színésznője, Lily James lesz látható, aki elrabolt édesapja nyomába ered, hogy kimentse őt a rosszfiúk kezei közül, de előbb belső félelmeivel is le kell számolnia. A fogságba esett apukát az egykori 007-es ügynök, Pierce Brosnan alakítja majd, így a két színész a 2018-as Mamma Mia! Sose hagyjuk abba után ismét találkozhat a szakadék szélén. A rendezői székben pedig a feszültségkeltés mestere, Az árva, a Dzsungeltúra vagy a Netflixen nagyot taroló Kézipoggyász direktora, Jaume Collet-Serra foglalhat helyet.

A Cliffhanger remake-jében a Lily James lesz Sylvester Stallone utódja (Fotó: PA)

Mostanában divat lett Sylvester Stallone-t utánozni

A 2020-as évek közepe a Sylvester Stallone-filmek reneszánszaként vonul majd be a történelemkönyvekbe. A Cliffhanger mellett ugyanis jelenleg két másik Sly-mozit is feltámaszt Hollywood. A Rambóból a Netflix szépfiújának főszereplésével fognak kifacsarni egy újabb felvonást, a Rocky-sztorit pedig egy film a filmben koncepció keretein belül, egy önéletrajzi filmmel keltik ismét életre. Sly újbóli virágkorának a rajongók lehet, hogy örülnek, egyvalaki viszont nagyon nem boldog, és az pedig nem más mint maga Stallone. A legendás színésznek egyetlen problémája van azzal, hogy hozzányúlnak szeretett remekműveihez: Senki sem kérdezte tőle, hogy ezt megtehetik-e. Az elégedetlenkedő sztár elmaradt áldása ide vagy oda, a remake-ek és az újragondolt Sly-mozik márpedig érkeznek, méghozzá nem is kell sokáig várni rájuk, hiszen már jövőre műsorra kerülhetnek a világ filmszínházaiban.