Most jött: hét év házasság és egy gyerek után válik a sztárpár

Immáron hivatalos, válik az amerikai sztárpár Amy Schumer és Chris Fischer. A színésznő és humorista közösségi médiájában közölte követőivel, véget ért a séffel való házassága, amelyből egy csodás gyermekük született. A 44 éves Schumer hét évig élt együtt férjével, akivel közös megegyezés alapján vetettek véget kapcsolatuknak. De ezt is persze, humoros formában árulta el, magához hűen.

Hét év házasság után válik a sztárpár Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock

Blablabla, Chris és én meghoztuk a nehéz döntést, hogy 7 év után véget vetünk a házasságunknak. Nagyon szeretjük egymást, és továbbra is a fiunk nevelésére fogunk összpontosítani. Kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben az időszakban

- kezdte bejegyzésében, s habár a közlemény itt akár véget is érhetett volna, Schumer a rá jellemző humorral folytatta:

Blablabla, nem azért, mert fogytam pár kilót és azt hittem, kifoghatok egy kosarast, és nem azért, mert ő egy szexi, James Beard-díjas séf, aki még mindig képes felszedni néhány csinos nőt. Békésen, szeretettel és kölcsönös tisztelettel! Család örökre

- zárta sorait.

A pár 2017-ben kezdett randizni, 2018-ban házasodtak össze, majd a következő évben megszületett fiuk, Gene. Kapcsolatuk során Schumer mindig őszinte volt, gyakran osztott meg részleteket a magánéletéről a rajongókkal, többek között tavaly a szexuális életükről is beszélt. Az utóbbi hetekben azonban a kapcsolat feszültnek tűnt, a rajongók pedig találgatni kezdtek, hogy gondok lehetnek a háttérben. Ezeket a találgatásokat Schumer pedig meg is erősítette december elején:

Bármi is történjen végül köztem és Chris között, annak semmi köze a fogyáshoz vagy az autizmushoz. Reméljük, hogy átvészeljük.

A szakítás mindössze egy hónappal azután történt, hogy Schumer teljesen átalakította az Instagram-oldalát, és törölte az összes régi fotóját, köztük azokat is, amelyeken Fischer szerepelt, írja az UNILAD.