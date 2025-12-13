Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szijjártó Péter: Idő előtt megkezdődött a paksi első betonöntéshez szükséges vasbeton-szerkezet építése

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 06:41
A munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű-bővítésen, s ezzel idő előtt megkezdődhetett az első betonöntéshez szükséges vasbeton-szerkezet építése a helyszínen - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.
Bors
A szerző cikkei

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is rámutatott, hogy a paksi atomerőmű két új blokkjának építése a hosszú távú garanciája Magyarország hosszú távú energiabiztonságának és a rezsicsökkentés védelmének.

Szijjártó Péter
 Szijjártó Péter
Fotó: Gabor Zoltan / bors

Most egy olyan helyzet alakult ki, hogy sem amerikai, sem európai szankciók nincsenek a paksi atomerőmű-építés kapcsán. Minden magyar hatósági engedélyt megkaptunk, így most fel tudtuk gyorsítani az építkezést 

- hangsúlyozta.

Február 5-én kerül majd az első beton a földbe, és ennek az előkészítő munkálatai gyorsabban haladnak, mint korábban terveztük, így az első betonöntéshez szükséges vasbeton-szerkezet építését nem januárban, hanem már ma el tudtuk kezdeni

- jelentette be.

Ez a vasbeton-szerkezet jelenti az előfeltételeit annak, hogy az első beton le tud kerülni a földbe. A következő napokban és hetekben összesen 133 tonna vas beépítésére kerül sor

- tette hozzá.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy mindezek gyártását és előszerelését magyar vállalkozások végezték el, tehát a paksi atomerőmű építése révén sok magyar vállalat is meg tud erősödni, nem is beszélve az egész gazdaságról.

Már a saját betonüzem is elkezdte a működését az atomerőmű területén belül. Itt azt a speciális betont állítják elő, amely szükséges magának az atomerőműnek az építéséhez

- tudatta.

Tehát az építkezést fel tudtuk gyorsítani, most jóval a tervek előtt haladunk, és a januárra tervezett munkát, vagyis az első beton vasbeton szerkezetének építését a mai napon elkezdjük

- összegzett.

 

