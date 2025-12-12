"A boldogság gyásszá változott" – pár órával az esküvője előtt vesztette életét a tini vőlegény

Tragikus véget ért egy 19 éves férfi élete, aki épp az esküvője előtt szenvedett halálos balesetet. Az indiai Ankit Kumar ugyanis már az ünnepi riksáján utazott a nagy eseményre Sitapurban, amikor a sűrű ködben egy traktorral ütköztek. A karambol erejétől Ankit kirepült a riksából, majd a riska fém lábtartója átdöfte a tüdejét. Habár a járókelők a segítségére siettek, a fiatal vőlegény a helyszínen életét vesztetette.

Esküvője napján, órákkal a boldogító igen kimondása előtt halt meg a vőlegény Fotó: Unsplash

Esküvője napján érte a halál a vőlegényt

A fiatal vőlegény tragikus balesetét követően menyasszonya, Pooja azonnal a kórházba rohant, ahol azonban már csak Ankit holttestével találkozhatott. A szemtanúk szerint amint Pooja meglátta őt, zokogva esett össze.

A baleset nem sokkal reggel hét után történt, a ceremóniára pedig 11-kor került volna sor. Ankittal több rokona is együtt utazott, de senki nem szerzett olyan sérülést, mint ő. Apja, Shivkumar orrsérüléssel megúszta a balesetet, pedig a fia mellett ült, elöl:

Ankit és én az első ülésen ültünk. Hirtelen erős ütközés történt. Mire felfogtuk, mi történt, Ankit már nem volt közöttünk

– közölte a gyászoló apa, kiemelve: fia nagyon várta, hogy végre feleségül vegye szerelemét.

A boldogság gyásszá változott.

A tragédia miatt nyomozás indult. Kiderült: a traktor vezetője azonnal elmenekült a helyszínről. A helyi rendőrség biztonsági kamerás felvételek segítségével próbálja beazonosítani és megkeresni őt, írja a DailyStar.