Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"A boldogság gyásszá változott" – pár órával az esküvője előtt vesztette életét a tini vőlegény

esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 20:30
tragédiabaleset
A menyasszony sírva rogyott össze, amikor meglátta szerelme testét. Esküvőre készült a család, most temetniük kell.
B. V.
A szerző cikkei

Tragikus véget ért egy 19 éves férfi élete, aki épp az esküvője előtt szenvedett halálos balesetet. Az indiai Ankit Kumar ugyanis már az ünnepi riksáján utazott a nagy eseményre Sitapurban, amikor a sűrű ködben egy traktorral ütköztek. A karambol erejétől Ankit kirepült a riksából, majd a riska fém lábtartója átdöfte a tüdejét. Habár a járókelők a segítségére siettek, a fiatal vőlegény a helyszínen életét vesztetette.

Esküvője napján, órákkal a boldogító igen kimondása előtt halt meg a vőlegény
Esküvője napján, órákkal a boldogító igen kimondása előtt halt meg a vőlegény   Fotó: Unsplash

Esküvője napján érte a halál a vőlegényt

A fiatal vőlegény tragikus balesetét követően menyasszonya, Pooja azonnal a kórházba rohant, ahol azonban már csak Ankit holttestével találkozhatott. A szemtanúk szerint amint Pooja meglátta őt, zokogva esett össze. 

A baleset nem sokkal reggel hét után történt, a ceremóniára pedig 11-kor került volna sor. Ankittal több rokona is együtt utazott, de senki nem szerzett olyan sérülést, mint ő. Apja, Shivkumar orrsérüléssel megúszta a balesetet, pedig a fia mellett ült, elöl:

Ankit és én az első ülésen ültünk. Hirtelen erős ütközés történt. Mire felfogtuk, mi történt, Ankit már nem volt közöttünk 

– közölte a gyászoló apa, kiemelve: fia nagyon várta, hogy végre feleségül vegye szerelemét.

A boldogság gyásszá változott.

A tragédia miatt nyomozás indult. Kiderült: a traktor vezetője azonnal elmenekült a helyszínről. A helyi rendőrség biztonsági kamerás felvételek segítségével próbálja beazonosítani és megkeresni őt, írja a DailyStar.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu