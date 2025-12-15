Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Valér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító tragédia: elhunyt sokak kedvenc sorozatának sztárja

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 14:10
sztárhalál
A sztár halála mindenkit sokkolt.

Elhunyt Rachael Carpani ausztrál színésznő, a McLeod lányai és az Otthonunk című sorozatok sztárja. A színésznő mindössze 45 éves volt. Halálhírét a megtört szívű szülei erősítették meg egy közösségi oldalon közzétett közleményben.

Sztár
A sztárt most rengetegen gyászolják / Fotó: Pexels

A sztár halálhírét a családja osztotta meg

Rachael Carpani leginkább Jodi Fountain szerepével vált ismertté a 2000-es évek elején futó McLeod lányai című sikersorozatban, később pedig visszatérő szereplőként tűnt fel az Otthonunkban, ahol Claudia Salini karakterét alakította. 

A színésznő december 7-én hunyt el. Szülei, Tony és Gael Carpani az alábbi bejelentéssel erősítették meg a lányuk halálát:

Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy gyönyörű lányunk, a szeretett ausztrál színésznő, Rachael Carpani váratlanul, de békésen elhunyt egy hosszú, krónikus betegséggel folytatott küzdelmet követően.

A család közlése szerint Rachael temetése szűk családi körben zajlik majd. A hozzátartozók azt is kérték, hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket, további nyilatkozatokat pedig nem kívánnak tenni.

A színésznő pályafutása során jelentős szakmai elismeréseket is kapott. 2007-ben jelölték a legnépszerűbb színésznőnek járó Silver Logie-díjra, valamint a Gold Logie-díjra is, amely az ausztrál televíziózás egyik legnagyobb elismerése - írja a Daily Star.

Rachael Carpani több filmben is szerepelt, köztük a Krokodil Dundee örökségében, a Hating Alison Ashley és A visszaút című alkotásokban.

A rajongók 2021-ben már aggódtak a sztárért, amikor súlyos hasi fájdalmak miatt kórházba került. A színésznő akkor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy sürgősségi ellátásra és intenzív osztályos kezelésre szorult. Akkor úgy fogalmazott: azért lett súlyos az állapota, mert nem hallgatott a teste jelzéseire, és a fájdalmak ellenére is dolgozott. Követőit, kivált a nőket arra biztatta, hogy ne hanyagolják el az egészségüket, és figyeljenek oda a testük jelzéseire.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu