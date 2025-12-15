Szívszorító tragédia: elhunyt sokak kedvenc sorozatának sztárja

Elhunyt Rachael Carpani ausztrál színésznő, a McLeod lányai és az Otthonunk című sorozatok sztárja. A színésznő mindössze 45 éves volt. Halálhírét a megtört szívű szülei erősítették meg egy közösségi oldalon közzétett közleményben.

A sztárt most rengetegen gyászolják / Fotó: Pexels

A sztár halálhírét a családja osztotta meg

Rachael Carpani leginkább Jodi Fountain szerepével vált ismertté a 2000-es évek elején futó McLeod lányai című sikersorozatban, később pedig visszatérő szereplőként tűnt fel az Otthonunkban, ahol Claudia Salini karakterét alakította.

A színésznő december 7-én hunyt el. Szülei, Tony és Gael Carpani az alábbi bejelentéssel erősítették meg a lányuk halálát:

Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy gyönyörű lányunk, a szeretett ausztrál színésznő, Rachael Carpani váratlanul, de békésen elhunyt egy hosszú, krónikus betegséggel folytatott küzdelmet követően.

A család közlése szerint Rachael temetése szűk családi körben zajlik majd. A hozzátartozók azt is kérték, hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket, további nyilatkozatokat pedig nem kívánnak tenni.

A színésznő pályafutása során jelentős szakmai elismeréseket is kapott. 2007-ben jelölték a legnépszerűbb színésznőnek járó Silver Logie-díjra, valamint a Gold Logie-díjra is, amely az ausztrál televíziózás egyik legnagyobb elismerése - írja a Daily Star.

Rachael Carpani több filmben is szerepelt, köztük a Krokodil Dundee örökségében, a Hating Alison Ashley és A visszaút című alkotásokban.

A rajongók 2021-ben már aggódtak a sztárért, amikor súlyos hasi fájdalmak miatt kórházba került. A színésznő akkor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy sürgősségi ellátásra és intenzív osztályos kezelésre szorult. Akkor úgy fogalmazott: azért lett súlyos az állapota, mert nem hallgatott a teste jelzéseire, és a fájdalmak ellenére is dolgozott. Követőit, kivált a nőket arra biztatta, hogy ne hanyagolják el az egészségüket, és figyeljenek oda a testük jelzéseire.