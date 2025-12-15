Aggódnak a színésznőért: a roham után agyműtéten esik át a híresség

A kedvelt színésznő, Charlotte Chilton szívszorító bejelentést tett: agyműtéten esik át, miután egy trigeminus neuralgia roham után sürgősségire szállították.

Ismét agyműtéten esik át a kedvelt színésznő

Fotó: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock

A trigeminus neuralgia hirtelen fellépő, rendkívül súlyos arcfájdalommal járó betegség. A betegségben szenvedők akár hetekig vagy hónapokig is fájdalmat tapasztalhatnak, súlyos esetekben pedig a rohamok naponta többször is jelentkezhetnek.

Nem ez a színésznő első agyműtétje

Charlotte korábban már nyíltan beszélt a kínzó fájdalommal vívott harcáról, és elárulta, hogy húszas éveiben már átesett egy agyműtéten. Most azonban egy nemrégiben történt, különösen súlyos fellángolásról számolt be.

A 32 éves sztár vasárnap osztotta meg gondolatait követőivel:

Mint sokan tudjátok, próbáltam felhívni a figyelmet az idegfájdalomra. Sajnos ismét kórházba kerültem egy szörnyű rohammal, és emiatt újabb idegműtétre van szükségem a kontroll érdekében.

A színésznő bevallotta, hogy továbbra is fél az agyműtétektől, mégis vállalja a beavatkozást abban a reményben, hogy hosszú távon enyhülést hoz számára.

Tavaly januárban Charlotte arról is beszélt, hogy a kínzó fájdalom annyira lesújtotta, hogy az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében - nem véletlenül, hiszen a betegséget gyakran az "öngyilkossági betegség" néven is emlegetik.

Soha nem tudhatod, mikor jön a következő fájdalom. Néha fájdalomcsillapítókkal kezelhető, de előfordul, hogy olyan elviselhetetlen, hogy sikítasz, és legszívesebben kést szúrnál az arcodba, csak hogy vége legyen

- mesélte korábban a színésznő.

Előző műtétje után sok mindent újra kellett tanulnia, többek között a járást és a beszédet is. Charlotte most ismét vállalja ezt az áldozatot a hosszú távú fájdalomcsillapítás reményében - írja a DailyMail.