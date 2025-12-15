Aggódnak a színésznőért: a roham után agyműtéten esik át a híresség

A kedvelt színésznő, Charlotte Chilton szívszorító bejelentést tett: agyműtéten esik át, miután egy trigeminus neuralgia roham után sürgősségire szállították.
A trigeminus neuralgia hirtelen fellépő, rendkívül súlyos arcfájdalommal járó betegség. A betegségben szenvedők akár hetekig vagy hónapokig is fájdalmat tapasztalhatnak, súlyos esetekben pedig a rohamok naponta többször is jelentkezhetnek.
Charlotte korábban már nyíltan beszélt a kínzó fájdalommal vívott harcáról, és elárulta, hogy húszas éveiben már átesett egy agyműtéten. Most azonban egy nemrégiben történt, különösen súlyos fellángolásról számolt be.
A 32 éves sztár vasárnap osztotta meg gondolatait követőivel:
Mint sokan tudjátok, próbáltam felhívni a figyelmet az idegfájdalomra. Sajnos ismét kórházba kerültem egy szörnyű rohammal, és emiatt újabb idegműtétre van szükségem a kontroll érdekében.
A színésznő bevallotta, hogy továbbra is fél az agyműtétektől, mégis vállalja a beavatkozást abban a reményben, hogy hosszú távon enyhülést hoz számára.
Tavaly januárban Charlotte arról is beszélt, hogy a kínzó fájdalom annyira lesújtotta, hogy az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében - nem véletlenül, hiszen a betegséget gyakran az "öngyilkossági betegség" néven is emlegetik.
Soha nem tudhatod, mikor jön a következő fájdalom. Néha fájdalomcsillapítókkal kezelhető, de előfordul, hogy olyan elviselhetetlen, hogy sikítasz, és legszívesebben kést szúrnál az arcodba, csak hogy vége legyen
- mesélte korábban a színésznő.
Előző műtétje után sok mindent újra kellett tanulnia, többek között a járást és a beszédet is. Charlotte most ismét vállalja ezt az áldozatot a hosszú távú fájdalomcsillapítás reményében - írja a DailyMail.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.