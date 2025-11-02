Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Még élek, és nem adom fel” – húgyúti fertőzésnek hitték, prosztatarák végezhet a fiatal férfival

prosztatarák
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 20:30
fiatal férfibetegség
Egy fiatal férfi elviselhetetlen fájdalmakkal és folytonos vizelési ingerrel ment orvoshoz, akik húgyúti fertőzést diagnosztizáltak nála. Később azonban kiderült, hogy prosztatarákja van.

Prosztatarákkal küzd egy fiatal, 26 éves férfi, miután tüneteit nem vették komolyan. A férfi véres vizelettel és fájdalmakkal ment orvoshoz, azonban hazaküldték antibiotikumokkal.

Chandler Heatley-t hazaküldték az orvosok, mondván: nincs semmi komoly baja. Végül kiderült: prosztatarák támadta meg
Chandler Heatley-t hazaküldték az orvosok, mondván: nincs semmi komoly baja. Végül kiderült: prosztatarák támadta meg  Fotó: Northfoto

Végstádiumú prosztatarákot állapítottak meg a férfinél

Egy fiatal brit férfi élete teljesen megváltozott, miután az orvosok tévesen húgyúti fertőzésként diagnosztizálták a prosztatarák korai jeleit. A 26 éves, Newcastle-ben élő ügyfélszolgálati tanácsadó, Chandler Heatley idén áprilisban vette észre, hogy vér van a vizeletében, ezért bement a sürgősségire. Ott egyszerű fertőzésként kezelték az esetet, antibiotikumot és áfonyalevet javasoltak neki, majd hazaküldték. Egy hónapon belül azonban rohamosan fogyni kezdett, állandó alhasi fájdalmat érzett, és szinte folyamatosan vizelnie kellett. Májusra a bal oldali fájdalom annyira erős lett, hogy éjszakánként sem tudott aludni, ezért visszament a kórházba, ahol CT-vizsgálatot végeztek. A felvételek kezdetben veseköveket mutattak, de az orvosok a tüdejében gyanús csomókat is találtak. A részletesebb vizsgálat végül kimutatta, hogy a prosztatájában egy teniszlabda méretű daganat nőtt, amely valószínűleg rákosírta a Daily Mail.

Az orvosokat megdöbbentette, milyen gyorsan elterjedt a daganat, ezért már júniusban megkezdték a kemoterápiás kezelést, a hivatalos diagnózis előtt. Egy hét múlva a biopszia megerősítette: a fiatal férfinak ritka, agresszív prosztataszarkómája van. Ez a betegség a prosztata szöveteiben alakul ki, és különösen gyorsan képes áttéteket képezni. Mivel a rák addigra már elérte a tüdejét, a máját és a csontjait is, az orvosok közölték vele, hogy a betegsége gyógyíthatatlan.

Tudtam, hogy valami nincs rendben, de soha nem gondoltam volna, hogy halálos beteg vagyok. Ha már az első alkalommal csináltak volna CT-t, talán időben felfedezik. Úgy érzem, a korom miatt nem vették komolyan a tüneteimet

– mondta az összetört Chandler. A vizsgálatok során annyi tumort találtak a tüdejében, hogy megszámolni sem tudták, közülük az egyik több mint nyolc centiméteres volt. Édesanyja elmondta, hogy fiának egy rendkívül ritka, DICER-1 nevű genetikai mutációja van, ami megnöveli a daganatok kialakulásának kockázatát.

Chandler Heatley
Vajon mi történt volna, ha időben komolyan veszik a férfi panaszait?  Fotó: Northfoto

Chandler mostanra befejezte a hatodik kemoterápiás ciklust, és próbál bizakodó maradni. „Jobban reagáltam a kezelésre, mint várták. Még élek, és nem adom fel. Talán egyszer megtalálják a gyógymódot” – mondta. Hozzátette, hogy a „végstádiumú” nem azt jelenti, hogy semmi esélye nincs, csupán azt, hogy a hagyományos kezelések nem hatékonyak. Reményét most az orvosi kísérletekbe veti, és bármilyen klinikai vizsgálatban részt venne, ami segíthet neki.

Édesanyja, Lisa elárulta: nem igazán tudták még feldolgozni a híreket. „Teljesen összetört bennünket ez az egész” – mondta az asszony, majd megtörten hozzátette:

 Túl gyakran halljuk, hogy valaki ‘túl fiatal ahhoz, hogy rákja legyen’. Ideje lenne komolyabban venni a fiatalok panaszait, mert így rengeteg értékes időt veszítünk. Chandler élete most indult volna, és a betegség megfosztotta attól, hogy igazán élhessen.

A prosztatarák tünetei közé tartozik a gyakori vagy sürgető vizelési inger, a gyenge vizeletsugár, a vizeletben megjelenő vér, a vizelés megindításának nehézsége és a herefájdalom.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu