„Még élek, és nem adom fel” – húgyúti fertőzésnek hitték, prosztatarák végezhet a fiatal férfival

Prosztatarákkal küzd egy fiatal, 26 éves férfi, miután tüneteit nem vették komolyan. A férfi véres vizelettel és fájdalmakkal ment orvoshoz, azonban hazaküldték antibiotikumokkal.
Egy fiatal brit férfi élete teljesen megváltozott, miután az orvosok tévesen húgyúti fertőzésként diagnosztizálták a prosztatarák korai jeleit. A 26 éves, Newcastle-ben élő ügyfélszolgálati tanácsadó, Chandler Heatley idén áprilisban vette észre, hogy vér van a vizeletében, ezért bement a sürgősségire. Ott egyszerű fertőzésként kezelték az esetet, antibiotikumot és áfonyalevet javasoltak neki, majd hazaküldték. Egy hónapon belül azonban rohamosan fogyni kezdett, állandó alhasi fájdalmat érzett, és szinte folyamatosan vizelnie kellett. Májusra a bal oldali fájdalom annyira erős lett, hogy éjszakánként sem tudott aludni, ezért visszament a kórházba, ahol CT-vizsgálatot végeztek. A felvételek kezdetben veseköveket mutattak, de az orvosok a tüdejében gyanús csomókat is találtak. A részletesebb vizsgálat végül kimutatta, hogy a prosztatájában egy teniszlabda méretű daganat nőtt, amely valószínűleg rákos – írta a Daily Mail.
Az orvosokat megdöbbentette, milyen gyorsan elterjedt a daganat, ezért már júniusban megkezdték a kemoterápiás kezelést, a hivatalos diagnózis előtt. Egy hét múlva a biopszia megerősítette: a fiatal férfinak ritka, agresszív prosztataszarkómája van. Ez a betegség a prosztata szöveteiben alakul ki, és különösen gyorsan képes áttéteket képezni. Mivel a rák addigra már elérte a tüdejét, a máját és a csontjait is, az orvosok közölték vele, hogy a betegsége gyógyíthatatlan.
Tudtam, hogy valami nincs rendben, de soha nem gondoltam volna, hogy halálos beteg vagyok. Ha már az első alkalommal csináltak volna CT-t, talán időben felfedezik. Úgy érzem, a korom miatt nem vették komolyan a tüneteimet
– mondta az összetört Chandler. A vizsgálatok során annyi tumort találtak a tüdejében, hogy megszámolni sem tudták, közülük az egyik több mint nyolc centiméteres volt. Édesanyja elmondta, hogy fiának egy rendkívül ritka, DICER-1 nevű genetikai mutációja van, ami megnöveli a daganatok kialakulásának kockázatát.
Chandler mostanra befejezte a hatodik kemoterápiás ciklust, és próbál bizakodó maradni. „Jobban reagáltam a kezelésre, mint várták. Még élek, és nem adom fel. Talán egyszer megtalálják a gyógymódot” – mondta. Hozzátette, hogy a „végstádiumú” nem azt jelenti, hogy semmi esélye nincs, csupán azt, hogy a hagyományos kezelések nem hatékonyak. Reményét most az orvosi kísérletekbe veti, és bármilyen klinikai vizsgálatban részt venne, ami segíthet neki.
Édesanyja, Lisa elárulta: nem igazán tudták még feldolgozni a híreket. „Teljesen összetört bennünket ez az egész” – mondta az asszony, majd megtörten hozzátette:
Túl gyakran halljuk, hogy valaki ‘túl fiatal ahhoz, hogy rákja legyen’. Ideje lenne komolyabban venni a fiatalok panaszait, mert így rengeteg értékes időt veszítünk. Chandler élete most indult volna, és a betegség megfosztotta attól, hogy igazán élhessen.
A prosztatarák tünetei közé tartozik a gyakori vagy sürgető vizelési inger, a gyenge vizeletsugár, a vizeletben megjelenő vér, a vizelés megindításának nehézsége és a herefájdalom.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.