„Még élek, és nem adom fel” – húgyúti fertőzésnek hitték, prosztatarák végezhet a fiatal férfival

Prosztatarákkal küzd egy fiatal, 26 éves férfi, miután tüneteit nem vették komolyan. A férfi véres vizelettel és fájdalmakkal ment orvoshoz, azonban hazaküldték antibiotikumokkal.

Chandler Heatley-t hazaküldték az orvosok, mondván: nincs semmi komoly baja. Végül kiderült: prosztatarák támadta meg Fotó: Northfoto

Végstádiumú prosztatarákot állapítottak meg a férfinél

Egy fiatal brit férfi élete teljesen megváltozott, miután az orvosok tévesen húgyúti fertőzésként diagnosztizálták a prosztatarák korai jeleit. A 26 éves, Newcastle-ben élő ügyfélszolgálati tanácsadó, Chandler Heatley idén áprilisban vette észre, hogy vér van a vizeletében, ezért bement a sürgősségire. Ott egyszerű fertőzésként kezelték az esetet, antibiotikumot és áfonyalevet javasoltak neki, majd hazaküldték. Egy hónapon belül azonban rohamosan fogyni kezdett, állandó alhasi fájdalmat érzett, és szinte folyamatosan vizelnie kellett. Májusra a bal oldali fájdalom annyira erős lett, hogy éjszakánként sem tudott aludni, ezért visszament a kórházba, ahol CT-vizsgálatot végeztek. A felvételek kezdetben veseköveket mutattak, de az orvosok a tüdejében gyanús csomókat is találtak. A részletesebb vizsgálat végül kimutatta, hogy a prosztatájában egy teniszlabda méretű daganat nőtt, amely valószínűleg rákos – írta a Daily Mail.

Az orvosokat megdöbbentette, milyen gyorsan elterjedt a daganat, ezért már júniusban megkezdték a kemoterápiás kezelést, a hivatalos diagnózis előtt. Egy hét múlva a biopszia megerősítette: a fiatal férfinak ritka, agresszív prosztataszarkómája van. Ez a betegség a prosztata szöveteiben alakul ki, és különösen gyorsan képes áttéteket képezni. Mivel a rák addigra már elérte a tüdejét, a máját és a csontjait is, az orvosok közölték vele, hogy a betegsége gyógyíthatatlan.

Tudtam, hogy valami nincs rendben, de soha nem gondoltam volna, hogy halálos beteg vagyok. Ha már az első alkalommal csináltak volna CT-t, talán időben felfedezik. Úgy érzem, a korom miatt nem vették komolyan a tüneteimet

– mondta az összetört Chandler. A vizsgálatok során annyi tumort találtak a tüdejében, hogy megszámolni sem tudták, közülük az egyik több mint nyolc centiméteres volt. Édesanyja elmondta, hogy fiának egy rendkívül ritka, DICER-1 nevű genetikai mutációja van, ami megnöveli a daganatok kialakulásának kockázatát.