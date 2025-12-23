Rob Reiner halála: a gyerekei így tisztelegnek a legendás rendező előtt

Rob Reiner és felesége, Michele Singer Reiner tragikus halála az egész világot sokkolta, különösen a családtagjaikat és gyermekeiket. Romy és Jake Reiner most próbálják feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget, miközben nyilvánosságra hozták, hogy majd a későbbiekben szeretnének méltó módon megemlékezni szüleikről.
Rob Reiner és felesége halála után gyermekeik közös közleményt adtak ki, amelyben köszönetet mondtak a világ minden tájáról érkező együttérzésért és támogatásért. Nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy szüleik életük során rengeteg szeretetet és értéket adtak másoknak. Továbbá azt is jelezték, hogy egy későbbi időpontban emlékünnepséget terveznek, ahol barátok, kollégák és a rajongók együtt emlékezhetnek majd meg Rob Reiner és Michele Singer Reiner életéről és munkásságáról:
Jake és Romy Reiner továbbra is hálásak a nekik nyújtott szeretetért és támogatásért. Később tájékoztatást adnak majd a szüleik előtt tisztelgő emlékünnepségről.
A pontos részleteket a család kérésére egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A közleményből azonban egyértelműen kiderült, hogy a család számára most a gyász feldolgozása és a magánélet védelme a legfontosabb.
Egy korábbi, december 17-i nyilatkozatban Rob Reiner gyerekei szívszorító vallomásban fejezték ki szüleik iránti mély szeretetüket és elvesztésük fájdalmát:
Szavakkal leírhatatlan az a felfoghatatlan fájdalom, amelyet nap, mint nap átélünk. Szüleink, Rob és Michele Reiner szörnyű és pusztító elvesztése olyan dolog, amelyet senkinek nem kellene átélnie. Ők nem csak a szüleink voltak, hanem a legjobb barátaink is.
Rob Reiner és felesége holttestére a lányuk, Romy Reiner talált rá, miután a rendező masszőrje felhívta őt, hogy nem tud kapcsolatba lépni velük. A 28 éves lány ezek után ellátogatott szülei házába, ahol a bejárati ajtón belépve rögtön szembesült édesapja holttestével. A beszámolók szerint ekkor még nem tudta, hogy édesanyja is meghalt. Ezt később a kiérkező mentősök közölték vele. Romy Reiner azonnal a testvérét vádolta meg a szülei meggyilkolásával, ugyanis Nick Reiner drogfüggősége és mentális problémái miatt már többször is összetűzésbe került a Reiner család tagjaival. Később kiderült továbbá az is, hogy Rob Reiner lánya mindig is rettegett bátyjától.
