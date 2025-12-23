Rob Reiner és felesége, Michele Singer Reiner tragikus halála az egész világot sokkolta, különösen a családtagjaikat és gyermekeiket. Romy és Jake Reiner most próbálják feldolgozni a felfoghatatlan veszteséget, miközben nyilvánosságra hozták, hogy majd a későbbiekben szeretnének méltó módon megemlékezni szüleikről.

Rob Reiner és felesége tragikus halála sokkolta az egész világot (Fotó: Brian Cahn / Northfoto)

Mit tudunk eddig Rob Reiner haláláról? Rob Reiner -t és feleségét december 14-én, vasárnap holtan találták meg Los Angeles-i otthonukban

A nyomozás folyamatban van

Rob Reiner halála: a gyerekei így tisztelegnek a legendás rendező előtt

Rob Reiner és felesége halála után gyermekeik közös közleményt adtak ki, amelyben köszönetet mondtak a világ minden tájáról érkező együttérzésért és támogatásért. Nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy szüleik életük során rengeteg szeretetet és értéket adtak másoknak. Továbbá azt is jelezték, hogy egy későbbi időpontban emlékünnepséget terveznek, ahol barátok, kollégák és a rajongók együtt emlékezhetnek majd meg Rob Reiner és Michele Singer Reiner életéről és munkásságáról:

Jake és Romy Reiner továbbra is hálásak a nekik nyújtott szeretetért és támogatásért. Később tájékoztatást adnak majd a szüleik előtt tisztelgő emlékünnepségről.

A pontos részleteket a család kérésére egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A közleményből azonban egyértelműen kiderült, hogy a család számára most a gyász feldolgozása és a magánélet védelme a legfontosabb.

Rob Reiner fia, Nick az első számú gyanúsított a rendező és felesége halálával kapcsolatban (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Rob Reiner gyerekeinek korábbi nyilatkozata

Egy korábbi, december 17-i nyilatkozatban Rob Reiner gyerekei szívszorító vallomásban fejezték ki szüleik iránti mély szeretetüket és elvesztésük fájdalmát: