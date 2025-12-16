Megvan az indíték? A gyilkosság előtt nyilvánosan üvöltött fiával a lemészárolt Rob Reiner

A rendező és feleségének holttestét vasárnap délután lányuk, Romy Reiner találta meg, a rendőrség ezt követően idegenkezűség gyanújával folytatta a nyomozást. Michele Singer Reiner és Rob Reiner halála kapcsán egyre több részlet, temetetlen sérelem kerül felszínre és a helyzetet súlyosbítandó, valahány a legendás rendező fiára, Nick Reinerre vezethető vissza. Bár magánéletüket igyekeztek minél inkább a nyilvánosságtól elzárva kezelni, a tragédiát megelőző napon mégse sikerült elrejteni az indulatokat.

Rob Reiner fia képtelen volt feldolgozni belső démonait (Fotó: Rommel Demano)

Milyen volt Rob Reiner kapcsolata a fiával?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Nick Reiner gyerekkora nem volt túl könnyű, hisz már 15 évesen erős drogproblémákkal küzdött és Rob Reiner tanácstalanságában elvonóra küldte. Innen pedig a fiú elszökött és évekig hajléktalanként élt, ki tudja milyen borzalmas helyeken és milyen borzalmas emberek között — egy Emmy-díjas rendező fiáról beszélünk, nem lehet elégszer hangsúlyozni! Kapcsolatuk varázsütésre normalizálódni látszott, amikor Rob Reiner filmjében, a Being Charlie-ban segédkezett íróként az akkor 22 éves fiú. Ez a film egyébként nagyon mélyen életrajzi jellegű, Rob és Nick érzései ugyanúgy megjelennek a kettejüket érintő krízissel kapcsolatban. Ahogy a lentebbi interjúban is látszik, még viccelődtek és együtt mosolyogtak a film promózásának idején. 2016 után viszont képszakadás történt, napjainkig semmi problémáról nem volt szó egészen a tragédiáig.

Az érintettek vallomásából és a múlt tanulságából kiindulva a rendőrség egyből a fiút vette elő. A TMZ és a People forrásai szerint történt ugyanis, hogy Conan O'Brien karácsonyi bulijára az egész család hivatalos volt, de az este családi botrányba fulladt. Nick és apja hangos veszekedésbe kezdtek, utána pedig Nick neurotikusan zaklatta az embereket, azt kérdezgetve, hogy ők híresek-e. Rob és Michel elhagyták a bulit, látva hogy nem tudnak mit kezdeni a helyzettel.

A nyomozás azóta is zajlik, a rendőrség a nyomozás idejére fogdába zárta Nick Reinert, akire viszonylag gyorsan, a kettős gyilkosságot követő hat óra után a közeli Dél-kaliforniai Egyetem kollégiumában találtak rá.