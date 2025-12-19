Sokkoló részletek a Ponyvaregény sztárjának halála ügyében: Peter Greene holttestét vér és sérülések borították

Peter Greene tragikus halála sokkolta a rajongókat és a filmes szakmát egyaránt. A 60 éves színészt holtan találták a new york-i otthonában, testén sérülésekkel és vérnyomokkal. A helyszínen talált titokzatos üzenet és a halál körülményei számos kérdést vetnek fel, továbbra is folyik a nyomozás.

Peter Greene a hollywood-i filmekben mindig rosszfiút alakított, de a való életben egy 'nagyszerű fickó' volt

Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto

Így találták meg Peter Greene-t

Peter Greene holttestét 2025. december 12-én fedezték fel Manhattan Lower East Side negyedében található lakásában. A rendőrséget a szomszédok értesítették, miután hosszú időn keresztül hangosan szólt a karácsonyi zene az ingatlanból. A hatóságok egy úgynevezett 'jóléti ellenőrzés' során jutottak be a lakásba, ahol a színészt a padlón, arccal lefelé találták meg. A beszámolók szerint látható sérülések voltak a testén, a lakásban pedig vérnyomokat fedeztek fel. A helyszín állapota sokkolta a kiérkező nyomozókat, akik azonnal vizsgálatot indítottak a halál körülményeinek tisztázására. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozhatta a sérüléseket és a színész halálát, de az orvosszakértői vizsgálat folyamatban van.

Peter Greene és Halle Berry A gazdagság ára című filmben

Fotó: Hollywood Pictures / Northfoto

Rejtélyek Peter Greene halála körül

A lakásban egy kézzel írt cetlit is találtak, amelyen ez állt: 'I’m still a Westie' vagyis 'Még mindig Westie vagyok". A mondat az 1970-es évek hírhedt ír–amerikai 'Westies' bandájára utalhat, amely New York Hell’s Kitchen negyedéből indult. A különös üzenet tovább növelte a rejtélyt Peter Greene halála körül, és találgatások sorát indította el. A színész közeli barátai és menedzsere, Gregg Edwards egyaránt értetlenül állnak a történtek előtt. Edwards elmondása szerint a színésszel néhány nappal a halála előtt még telefonon beszéltek, és semmi nem utalt arra, hogy baj lenne. A Ponyvaregény sztárja jókedvű volt, tervekről beszélt, és a közelgő ünnepeket várta. A menedzser továbbá kihangsúlyozta, hogy nem tapasztalt öngyilkosságra utaló jeleket, és a színész viselkedése sem adott okot aggodalomra.

Peter Greene és Chase Ellison a Maffiák kereszttüzében című filmben

Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto

Peter Greene egészségi állapota

Barátai szerint Peter Greene az elmúlt években igyekezett rendezni az életét, és bár korábban küzdött függőségi problémákkal, a közelmúltban stabil állapotban volt. Ismerősei azt is elárulták, hogy a Maszk sztárja egy tervezett egészségügyi beavatkozás miatt kissé ideges volt, de ezt nem tekintették rendkívülinek. Éppen ezért a színész közeli barátai értetlenül állnak a tragikus haláleset előtt. Az orvosszakértői vizsgálat folyamatban van, a halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.