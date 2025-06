Miley Cyrus beszólt a volt férjének, Liam Hemsworth-nek

Miley Cyrus és Liam Hemsworth már 2019-ben szakított egymással. A 32 éves énekesnő azonban még mindig minden lehetőséget megragad arra, hogy odaszóljon volt férjének.

Miley Cyrus autogramosztás közben oltotta be volt férjét Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Miley Cyrus beszólt a volt férjének

Miley Cyrus egyik rajongója osztotta meg a vicces képet az X-en, amin az látható, ahogy az énekesnő viccesen beoltotta a volt férjét. A rajongó, akit szintén Liam-nek hívnak, egy képet rakott ki az énekesnő új albumáról, amit Miley Cyrus dedikált neki azzal a szöveggel, hogy:

A legjobb Liam

A vicces kép után a rajongó megosztott egy közös képet is az énekesnővel, amihez azt írta, hogy:

én, amikor én vagyok a legjobb Liam.

Miley Cyrus és Liam Hemsworth 5 éve váltak el egymástól

Miley Cyrus és Liam Hemsworth még 2010-ben ismerkedtek meg egymással Az utolsó dal című filmjük forgatása alatt. A két színész azonnal egymásba szeretett, de csak 2018-ban házasodtak össze, azt is titokban. A házasságuk azonban nagyon hamar véget ért. Az énekesnőnek ugyanis nem jött be a feleség szerep. Az Elle-nek adott címlapinterjúja során Miley bevallotta, hogy nem szereti, ha valaki feleségeként emlegetik:

Tényleg azt hiszik az emberek, hogy otthon vagyok egy k.b.szott kötényben és vacsorát főzök? Hetero kapcsolatban élek, de szexuálisan még mindig nagyon vonzódom a nőkhöz. Meghoztam egy partneri döntést. Ez az a személy, akiről úgy érzem, hogy a legjobban fedez. Határozottan nem illeszkedem a sztereotip feleség szerepbe. Nem is szeretem ezt a szót.

Egy évvel később pedig már be is adták a válókeresetet 'kibékíthetetlen ellentétekre' hivatkozva, a válásukat 2020-ban véglegesítették is.

Miley Cyrus és Liam Hemsworth 2019-ben adták be a válókeresetet 'kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva' Fotó: Jennifer Graylock / Northfoto

A válás után kezdődött az igazi adok-kapok

Hiába lett jogilag is vége a közel egy évtizedig tartó kapcsolatuknak. Szakításuk után még éveken keresztül ment közöttük az adok-kapok. Az első nyilvános 'pofont' még Miley Cyrus osztotta ki a különválásuk bejelentése előtt. Az énekesnő 2019 augusztusában posztolt, majd azonnal törölt egy nyaralós képet, amin Kaitlynn Carter-rel együtt látható a jegygyűrűje nélkül. Az Entertainment Tonight azonban meg tudta szerezni a képet, amin jól látható volt, hogy Miley Cyrus és Kaitlyn Carter összebújva csókolóznak a medence partján. Az énekesnő képviselője aznap ki is adott egy közleményt, amiben leírta, hogy ő és Liam Hemsworth megegyeztek, hogy külön utakon folytatják. A bejelentés után azonban elindult kettejük között egy olyan adok-kapok, ami a mostani autogramos esetet látva még mindig nem ért véget.