"Minden, amit karácsonyra akarnék" - Elképesztő bombaformában a szexi pilótabarátnő

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 22:00
Magui Corceirónak bizony nincs takargatnivalója.
Szexi fotóval jelentkezett be követőinek Brazíliából Magui Corceiro, Lando Norris kedvese. A portugál gyönyörűség mondhatni karácsonyi előtti meglepetéssel rukkolt elő rajongóinak, miután elképesztő bombaformát villantva pózolt bikinijében a kamerának. A modellként és színésznőként dolgozó 23 éves izmos, mégis nőies, rendkívül tónusos testét látva nem kérdés, hogy természetes szépsége az, amivel elcsavarta az F1 legújabb világbajnokának a fejét. És az sem meglepetés, hogy követőtábora elképesztő bókokkal lepte el őt a kép láttán, amelynek fekete-fehér színe, még érzékibbé tette a látottakat. 

Szexi fotóval jelentkezett be Magui Corceiro, Lando Norris kedvese. / Fotó: Kym Illman / Getty Images

Minden, amit karácsonyra akarnék.

"Annyira szép."

Hogy lehetsz valódi? 

- érkeztek sorra a bókok a portugál szépség posztja alá.

 

