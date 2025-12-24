"Minden, amit karácsonyra akarnék" - Elképesztő bombaformában a szexi pilótabarátnő

Szexi fotóval jelentkezett be követőinek Brazíliából Magui Corceiro, Lando Norris kedvese. A portugál gyönyörűség mondhatni karácsonyi előtti meglepetéssel rukkolt elő rajongóinak, miután elképesztő bombaformát villantva pózolt bikinijében a kamerának. A modellként és színésznőként dolgozó 23 éves izmos, mégis nőies, rendkívül tónusos testét látva nem kérdés, hogy természetes szépsége az, amivel elcsavarta az F1 legújabb világbajnokának a fejét. És az sem meglepetés, hogy követőtábora elképesztő bókokkal lepte el őt a kép láttán, amelynek fekete-fehér színe, még érzékibbé tette a látottakat.
Minden, amit karácsonyra akarnék.
"Annyira szép."
Hogy lehetsz valódi?
- érkeztek sorra a bókok a portugál szépség posztja alá.
