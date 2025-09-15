Világsztár exei verheti a fejüket a falba: tangára vetkőzött a tündérszép színésznő

Margarida Corceiro még csak 22 éves, de máris elmondhatja magáró, hogy évekig járt olyan világhírű sportolókkal, mint a futballsztár Joao Félix és a Forma-1-pilóta Lando Norris. Vagy inkább utóbbiak lehetnek büszkék arra, hogy meghódították a meseszép "Magui"-t?

A 22 éves portugál színésznő a minap megadta a módját a nyár elbúcsúztatásának. Egy különösen merész fotósorozathoz pózolt a napozóágyon eleinte egy apró, ultraszexi piros bikiniben – majd annak a melltartóját is ledobva formás kebleiről, miközben a slagból és a napolajból is fröcskölt pompás testére.

Szezonzárás

– fűzte hozzá a brutál dögös galériához, amelynek képeit IDE kattintva csodálhatod meg!