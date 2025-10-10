Eddig bírta ki csendben, kiakadt a Forma-1 sztárja a csajok miatt

Forma–1 vagy csajok? Nagyon úgy fest, hogy az F1 közvetítései a közelmúltban az utóbbit részesítik előnyben. Ezzel az állásponttal ért egyet a Williams pilótája, Carlos Sainz is, aki élesen kritizálja a sportágat amiatt, hogy aránytalanul nagy hangsúlyt helyeznek az F1-es barátnőkre és feleségekre. Nem meglepő Sainz heves reakciója, hiszen a legutóbbi Szingapúri Nagydíj utolsó körében zajló izgalmas küzdelem az utolsó pontszerző helyekért teljes egészében kimaradt az élő közvetítésből.

Carlos Sainz szerint az F1-es barátnők túl nagy figyelmet kapnak (Képen: Lando Norris barátnője, Magui Corceiro) Fotó: Kym Illman

Túl nagy figyelmet kapnak az F1-es barátnők?

A spanyol versenyző a múlt vasárnapi futamon a tizedik helyen ért célba, miután a hajrában nyolc pozíciót is előrelépett egy olyan pályán, amelyről köztudott, hogy rendkívül nehéz az előzés. Ennek ellenére a közvetítés inkább Sainz barátnőjét, Rebecca Donaldsont, valamint Lando Norris társát, Magui Corceirót mutatta a képernyőn.

Egy spanyol rádióinterjú során, amikor Sainzt az előzéseiről kérdezték, a versenyző válasz helyett inkább csalódottságát fejezte ki – számolt be az esetről a Daily Mail.

"Kezd ez egyfajta trenddé válni, ami egy időben biztosan működött nekik. Értem, hogy ha előzés történik, az egy nagyon feszült pillanat, és a rendezői csapat ilyenkor egy reakciót akar mutatni, de szerintem ez csak akkor működik, ha közben tiszteletben tartják a versenyt, és nem részesítik előnyben a barátnők reakcióit" – kezdte mondandóját a korábbi Ferrari pilóta.

Múlt hétvégén a négy-öt előzésem közül egyet sem mutattak meg, illetve azt sem, amikor Alonso üldözte Hamiltont. A pályán kívüli események bemutatásával nincs gond, ha közben nem tévesztik szem elől a lényeget. Az utóbbi időben szerintem kicsit túlzásba esnek a hírességek és barátnők mutogatásával.