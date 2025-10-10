Eddig bírta ki csendben, kiakadt a Forma-1 sztárja a csajok miatt

Forma–1 vagy csajok? Nagyon úgy fest, hogy az F1 közvetítései a közelmúltban az utóbbit részesítik előnyben. Ezzel az állásponttal ért egyet a Williams pilótája, Carlos Sainz is, aki élesen kritizálja a sportágat amiatt, hogy aránytalanul nagy hangsúlyt helyeznek az F1-es barátnőkre és feleségekre. Nem meglepő Sainz heves reakciója, hiszen a legutóbbi Szingapúri Nagydíj utolsó körében zajló izgalmas küzdelem az utolsó pontszerző helyekért teljes egészében kimaradt az élő közvetítésből.
A spanyol versenyző a múlt vasárnapi futamon a tizedik helyen ért célba, miután a hajrában nyolc pozíciót is előrelépett egy olyan pályán, amelyről köztudott, hogy rendkívül nehéz az előzés. Ennek ellenére a közvetítés inkább Sainz barátnőjét, Rebecca Donaldsont, valamint Lando Norris társát, Magui Corceirót mutatta a képernyőn.
Egy spanyol rádióinterjú során, amikor Sainzt az előzéseiről kérdezték, a versenyző válasz helyett inkább csalódottságát fejezte ki – számolt be az esetről a Daily Mail.
"Kezd ez egyfajta trenddé válni, ami egy időben biztosan működött nekik. Értem, hogy ha előzés történik, az egy nagyon feszült pillanat, és a rendezői csapat ilyenkor egy reakciót akar mutatni, de szerintem ez csak akkor működik, ha közben tiszteletben tartják a versenyt, és nem részesítik előnyben a barátnők reakcióit" – kezdte mondandóját a korábbi Ferrari pilóta.
Múlt hétvégén a négy-öt előzésem közül egyet sem mutattak meg, illetve azt sem, amikor Alonso üldözte Hamiltont. A pályán kívüli események bemutatásával nincs gond, ha közben nem tévesztik szem elől a lényeget. Az utóbbi időben szerintem kicsit túlzásba esnek a hírességek és barátnők mutogatásával.
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.