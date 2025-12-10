Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Vadító fehérneműben szexizik a friss Forma-1-es világbajnok barátnője

Lando Norris
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 05:00
modellbarátnő
Lando Norris álomszép barátnője egy szuperszexi fehérneműs fotósorozattal lepte meg a világot. Margarida Corceiro vörös szettben pózolt a kameráknak.

A 23 éves meseszép modell, Margarida Corceiro már otthonosan mozog a sportok világában, ugyanis négy éven át a portugál válogatott labdarúgó, Joao Félixszel alkotott egy párt, most viszont sportágat váltott, ugyanis a friss Forma-1-es világbajnok, Lando Norris a szíve választottja.

Margarida Corceiro 2023-ban ismerkedett meg a McLaren versenyzőjével
Margarida Corceiro 2023-ban ismerkedett meg a McLaren versenyzőjével Fotó: NurPhoto

Margarida Corceiro az Instagramon is hódít

A szőke bombázóról nem lehet azt mondani, hogy szégyenlős lenne: előszeretettel mutatja meg több mint kétmilliós követőtáborának tökéletes alakját. Most sem hazudtolta meg önmagát, ugyanis egy merész, vörös fehérneműszettben állt kamera elé.

Corceiro idén több Forma-1-es futamon feltűnt, többek között a Magyar Nagydíjon is, de ott volt a szezonzárón Abu-Dzabiban, amelyet követően párjával együtt ünnepelhetett. A világbajnoki győzelmet követő nap pedig máris megosztott egy bájos közös fotót Norrisszal, amelyhez a következő, szívmelengető üzenetet fűzte:

Az én kis világbajnokom

 

