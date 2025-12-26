Így töltötte a karácsonyt Jennifer Lopez, miután összefutott az exével

Az aranytorkú énekesnő, Jennifer Lopez karácsonykor megosztott, ünnepi hangulatú fotója teljesen felrobbantotta az internetet, főleg azután, hogy egyes információk szerint nemrég újra találkozott egykori férjével, Ben Affleckkel.

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2024-ben, két év házasság után nyújtották be a válókeresetet

Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos / Northfoto

Jennifer Lopez így ünnepli az idei karácsonyt

Az Instagramra feltett legújabb fotók egyikén egy gazdagon feldíszített karácsonyfa előtt, meghitt hangulatban látható a világsztár nővérével, Lynda Lopezzel és 17 éves gyermekével, Emmével. A társaság mosolyogva pózol, mindannyian egyforma, csíkos pizsamát viselnek.

Ahogy korábban írtuk, az 56 éves énekesnőt lencsevégre kapták karácsony előtt néhány nappal, amikor az 53 éves Ben Affleckkel és annak 13 éves fiával, Samuellel karácsonyi bevásárláson voltak. Egy forrás a People magazinnak elmondta, hogy az egykori házaspár állítólag összefutott és együtt vásárolt. A tinédzserről azt mondják, hogy lelkes és beszédes volt a vásárlás során az apjával és volt mostohaanyjával egyaránt.

Több luxusüzletben is ajándékokat vásároltak. Jen sok kérdést tett fel, és ajándékokat vett Ben gyermekeinek. Külön érkeztek és külön is távoztak

– nyilatkozta a bennfentes.

További információk szerint a hármas ebédelt is a kaliforniai Brentwoodban található Farmshop étteremben.

Az énekesnő és a színész először 2002-ben találkoztak a Gigli című film forgatásán, majd nem sokkal később el is jegyezték egymást, végül azonban a hírnév nyomása miatt felbontották az eljegyzést. Később újra egymásra találtak, 2022-ben összeházasodtak, ám két évvel később ismét szakítottak – írja a Page Six.