Gyászol a divatvilág: Giorgio Armani elhunyt

Giorgio Armani haláláig vezérigazgató és kreatív igazgató volt. Az olasz tervező békésen, családja körében hunyt el – jelentette be az Armani Group. A divatcég egy ma kiadott közleményben „végtelen fájdalommal” jelentette be halálát.

Giorgio Armani 91 éves korában hunyt el Fotó: Pexels

Szombaton fogják felravatalozni Milánóban, ahol a gyászolók leróhatják előtte a tiszteletüket. A divattervezőt vasárnap szűk körben temetik majd el.

„Kimeríthetetlen kíváncsiság, a jelenre és az emberekre való figyelem vezette. Ezen az úton őszinte párbeszédet alakított ki a közönséggel, és olyan, mindenki által szeretett és tisztelt személyiséggé vált, aki mindenkivel szót tudott érteni” – írja róla a vállalat. Hozzáteszik: az Armani vezetése és a család is ezeket az értékeket szem előtt folytatva viszik majd tovább a divatházat.

Múltheti, utolsó interjújában azt mondta Giorgio Armani, hogy:

A legnagyobb gyengeségem, hogy mindent én irányítok.”

A divattervező 91 éves volt.