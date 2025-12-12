Gyászol a világhírű zenekar: mindössze 26 évesen elhunyt az énekesnő

Mindössze 26 évesen elhunyt Camryn Magness énekesnő, miután egy elektromos roller elgázolta őt. Az amerikai énekes 2011-ben támogatta a One Directiont előzenekarként a Up All Night turnéjukon, majd később ismét csatlakozott hozzájuk a 2013-as Take Me Home európai turnéjukon, ekkor 63 teltházas koncertet adtak.

Tragikusan fiatalon elhunyt az amerikai énekesnő / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragikus balesetben elhunyt a fiatal énekesnő

A sztár a múlt hét folyamán vesztette életét, miután a floridai Fort Myersben elgázolták. A szomorú hírt a hivatalos közösségi oldalán jelentették be, egy videó kíséretében.

Nehéz szívvel gyászoljuk szeretett Camrynünk elvesztését, egy ragyogó erőét, akinek a hangja, a félénksége és a ragyogó lelke oly sokakat megérintett

- olvasható a közleményben.

Camryn nyolcéves korában kezdett el a YouTube-on videókat megosztani arról, ahogy énekel. Később lemezszerződést kötött, majd Los Angelesbe költözött: debütáló kislemeze, a Wait and See a 2011-es Judy Moody és a nem nyamvadt nyár című filmben szerepelt. 2011-ben csatlakozott a One Directionhöz az első amerikai turnéjukon. Később még 63 alkalommal állt össze az ikonikus fiúzenekarral a 2013-as turnéjukon, ahol bemutatta harmadik kislemezét, a Now or Never-t is. A sztárt a családja, szülei és testvérei gyászolják - írja a Daily Star.