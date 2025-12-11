Elhunyt a legendás modell, Kriskó Andrea: ő volt a '80-as évek legkeresettebb manökenje

Szomorú hírt jelentett be Kriskó Andrea családja: a '80-as évek legnépszerűbb manökenje elhunyt.
"Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, aki szerette és ismerte, hogy Andi tegnap, december 10-én örökre itt hagyott minket. Egy szerető testvér, nagynéni, lánygyermek, keresztanya, társ ment el közülünk, akinek hiányát semmi és senki nem pótolhatja. Drága Andi, nagyon szeretünk, a szívünkben örökké élni fogsz! Nem találom a szavakat, 7 hónappal ezelőtt ugyanezen a napon ugyanezt éreztük, nem fogom fel…
„Akiket szeretünk, soha nem hagynak el bennünket. A szívünkben élnek tovább, ott, ahol az idő nem érheti el őket.”
Andi, örökké hiányozni fogsz! Legyél bárhol, te mindig velünk leszel" - írták a gyászhírt bejelentő posztban.
Kriskó Andrea 1979-ben, egy barátnőjének köszönhetően került a Moulin Rouge társulatához, mint manöken, és egészen a nyolcvanas évek végéig ott is maradt. A revüknek köszönhetően számtalan alkalommal fordult meg külföldön is. 1985-ben az Állami Artistaképző Intézetben manöken-fotómodell szakon szerzett végzettséget. Modellkedett a BNV-n, szerepelt az Ez a Divat, a Tollasbál, a Pesti Műsor és a Nők Lapja magazinokban, olyan magyar cégekkel dolgozott, mint például a Videoton, Csemege, a Nimród Hotel, a Hilton Hotel Casinó vagy épp a Szentendrei Skanzen. Még a 2000-es években is aktívan modellkedett.
