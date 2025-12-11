Nyom nélkül tűnt el Sándor - Rejtélyes holttestet találtak a lakásában

Nehéz időszakot él át egy Miskolcon élő család. Patai Márk napok óta kutatja apósa bátyját, akit mintha a föld nyelt volna el. Tóth Sándor rejtélyesen tűnt el, ráadásul egy újabb szörnyűséggel is szembe kell néznie a családnak: Sándor otthonában egy holttestet találtak, amikor kutatni kezdtek utána. Az áldozat, a férfi nevelőapja.
A gyászt és az aggódást most egyszerre éli meg Márk a családjával, hiszen egy héten belül két tragédia is érte őket:
az eltűnt rokon otthonában.
A miskolci férfit december 8-a, hétfő óta sehol nem találják. Az eltűnt Sándorral Márk, együtt dolgozott egy helyi gyárban, ahogy a mindennapokban, úgy rokonként is jól ismeri őt: egy vidám, humoros embernek tartja. Ezért is rejtély számára az eltűnése.
- Sosem láttam rajta semmit, ami arra utalna, hogy bármi problémája lenne. Nem volt depressziós, a családdal is úgy láttuk, hogy rendben van. Mindketten egy szerszámkészítő cégnél dolgozunk, mint csiszolók. Hétfőn nem jött be dolgozni, ezzel kezdődött az egész. Csinált már ilyet, de akkor szólt a felettesünknek vagy írt egy e-mailt – kezdte Márk a Borsnak.
Utoljára múlt szombaton, december 6-án beszélt vele Messengeren.
Írta, hogy főzőcskézik, és hogy szerelmes
– idézte fel Márk.
Az 56 éves férfi eltűnéséről Márkék napokig nem tudtak, mígnem szerdán, december 10-én kapott egy üzentet az egyik kollégájától. Akkor tudta meg, hogy nagy a baj.
- A kollégám kérdezte, hogy láttam-e Sanyit. Akkor eszméltünk rá a családdal, hogy eltűnt – folytatta a férfi.
Azonnal keresni kezdte Sándort. Az interneten is ráírt, így érte őt a következő borzalmas felismerés: Sándor a Facebookról is felszívódott.
- Rá akartam írni a Facebookon, de felfüggesztette a fiókját. Csinált már ilyet is. Nem egy internetfüggő típus. Időnként csinált új profilokat is – részletezte Márk, kiemelve: volt egy rossz megérzése, ezért a feleségével rögtön elindultak Sándor lakásához.
A férfi 30 éve élt együtt a nevelőapjával, a 73 éves, beteg Györggyel. Márkék odaértek az idős férfi és rokona otthonához, de nem tudtak bejutni. Ekkor még jobban aggódni kezdtek. Szóltak a rendőröknek. Aztán hangos szirénázás törte meg a miskolci környék csendjét. Tűzoltók, rendőrök és egy mentőautó is érkezett.
Tűzoltókkal és rendőrökkel tudtunk bejutni, betörték az ajtót és akkor derült ki, Sanyi apukája elhunyt, az orvosok szerint vagy agyvérzést kapott, vagy fulladásban hunyt el. Nem merült fel idegenkezűség, természetesen ment el, beteg volt
– mondta szomorúan a férfi.
A család kettős tragédiaként éli meg a velük történteket. Sándor iratok, pénz és lakáskulcs nélkül ment el a lakásból.
- Sanyi nagyon szerette az apukáját, ápolta őt, vigyázott rá, azóta, hogy Gyuri felesége 2007-ben elhunyt. Haláláig gyászolt őt, nehezen viselte az elvesztését. Depressziós volt, sosem ment ki a lakásból. Sanyi próbálta őt kirántani ebből az állapotából. Nagyon furcsa most ez az egész. Sosem fordult elő, hogy hosszabb időre egyedül hagyta volna – mondta Márk.
Márkék most égen-földön keresik Sándort és remélik, mihamarabb előkerül. Márk belegondolni sem mer, hogy mennyire fájni fog Sándornak, ha megtudja, György nincs többé. Ő most csak ezt üzenné neki:
Sanyi! Nem tudom, mi ez az egész nálad. Jó lenne, ha minél előbb előkerülnél
– zárta szavait a Borsnak Márk.
Tóth Sándor alacsony, az orra kissé ferde, korábbi arccsont törése miatt. Szemüveges. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.
A miskolci férfi eltűnése miatt kiadott rendőrségi körözést ITT tudod megtekinteni.
