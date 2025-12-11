Nyom nélkül tűnt el Sándor - Rejtélyes holttestet találtak a lakásában

Nehéz időszakot él át egy Miskolcon élő család. Patai Márk napok óta kutatja apósa bátyját, akit mintha a föld nyelt volna el. Tóth Sándor rejtélyesen tűnt el, ráadásul egy újabb szörnyűséggel is szembe kell néznie a családnak: Sándor otthonában egy holttestet találtak, amikor kutatni kezdtek utána. Az áldozat, a férfi nevelőapja.

Az eltűnt férfi nevelőapját holtan találták /Képünk illusztráció: unsplash

Eltűnt Sándor, rengeteg a kérdőjel

A gyászt és az aggódást most egyszerre éli meg Márk a családjával, hiszen egy héten belül két tragédia is érte őket:

Sándornak nyoma veszett,

a férfi nevelőapját, akivel együtt élt, holttan találták

az eltűnt rokon otthonában.

A miskolci férfit december 8-a, hétfő óta sehol nem találják. Az eltűnt Sándorral Márk, együtt dolgozott egy helyi gyárban, ahogy a mindennapokban, úgy rokonként is jól ismeri őt: egy vidám, humoros embernek tartja. Ezért is rejtély számára az eltűnése.

- Sosem láttam rajta semmit, ami arra utalna, hogy bármi problémája lenne. Nem volt depressziós, a családdal is úgy láttuk, hogy rendben van. Mindketten egy szerszámkészítő cégnél dolgozunk, mint csiszolók. Hétfőn nem jött be dolgozni, ezzel kezdődött az egész. Csinált már ilyet, de akkor szólt a felettesünknek vagy írt egy e-mailt – kezdte Márk a Borsnak.

Utoljára múlt szombaton, december 6-án beszélt vele Messengeren.

Írta, hogy főzőcskézik, és hogy szerelmes

– idézte fel Márk.

Elhunyt a nevelőapja

Az 56 éves férfi eltűnéséről Márkék napokig nem tudtak, mígnem szerdán, december 10-én kapott egy üzentet az egyik kollégájától. Akkor tudta meg, hogy nagy a baj.

- A kollégám kérdezte, hogy láttam-e Sanyit. Akkor eszméltünk rá a családdal, hogy eltűnt – folytatta a férfi.

Azonnal keresni kezdte Sándort. Az interneten is ráírt, így érte őt a következő borzalmas felismerés: Sándor a Facebookról is felszívódott.

- Rá akartam írni a Facebookon, de felfüggesztette a fiókját. Csinált már ilyet is. Nem egy internetfüggő típus. Időnként csinált új profilokat is – részletezte Márk, kiemelve: volt egy rossz megérzése, ezért a feleségével rögtön elindultak Sándor lakásához.