Fia összetörve jelentette be: elhunyt a közkedvelt komikus és szinkronszínész

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 12:10
Sokak gyermekkora távozott az élők sorai közül. 50 évesen elhunyt a népszerű szinkronszínész, akit legtöbben a Jimmy Neutron című meséből ismerhettek.
Elhunyt a közkedvelt szinkronszínész, Jeffrey Garcia. A Jimmy Neutron egyik ikonikus hangja mindössze 50 éves volt.

Elhunyt Jeffrey Garcia, a Jimmy Neutron egyik szinkronszínésze Fotó: KPA Honorar & Belege

Halálát fia, Jojo erősítette meg szerda reggel. A színészt kedden este kapcsolták le a gépekről egy kaliforniai kórházban.

Az apám egy különleges lélek volt. Kérlelhetetlenül önmaga volt, és mindig csodálni fogom a szeretetét, együttérzését és elszántságát. Annyi mindent tanított nekem, és olyan tanácsokat adott, amelyek szerint élek minden egyes nap. Apa, fiú, nagybácsi, unokatestvér, testvér volt, de mindenekelőtt a legjobb barátom

- írta Jojo a közleményében.

Fia, aki apját "rakétaembernek" becézte, időt és nyugalmat kért, hogy feldolgozhassák a történteket, ugyanakkor megköszönte a már érkezett kedves szavakat és jókívánságokat.

A kedvelt szinkronszínész sokáig betegeskedett 

Garcia egy balesetet követően szenvedett fejsérülést, amely aneurizmához vezetett. Bár kezdetben felépült, állapota később is bizonytalan maradt. Nemrég stroke-ot kapott, emiatt le kellett mondania stand-up fellépéseit is.

November 20-án tüdőgyulladás miatt került kórházba. Bár rövid idő után kiengedték, állapota gyorsan romlani kezdett. Hétfőn került be utoljára a kórházba légzési nehézségek miatt, kedden pedig a tüdeje is összeomlott - ezt követően döntött úgy a család, hogy lekapcsolják a gépekről.

Jeffrey Garcia 1975. május 3-án született, és hosszú, sokszínű karriert épített fel: vígjátékklubokban, animációs sorozatokban és filmekben, valamint élőszereplős produkciókban is szerepelt. 

Dél-Kalifornia stand-up színpadán vált ismertté, majd hatalmas hírnévre tett szert Sheen Estevez megformálásával a közkedvelt Jimmy Neutron-sorozatban és annak filmjeiben - írja a Metro.

 

