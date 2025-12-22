Charlie megszólalt Chris Rea-ról: „Találkoztam vele személyesen, nagyon megkedveltem”

A sors fintora, hogy az ünnepek előtt vesztettük el azt az énekest, akinek az egyik legkedveltebb karácsonyi dalt, a Driving Home For Christmast köszönhetjük. Chris Rea halála megrázta Horváth Charlie-t, aki nagyon szerette a dalait, többet is szívesen játszott tőle, amikor külföldön zenélt.

Chris Rea halála mélyen érintette a zenész szakmát (Fotó: Glenn Ashley/Northfoto)

Charlie: Chris Rea halála után fájó űr marad

Szomorú hír érkezett ma délután, elhunyt a brit énekes, akit az angol Bruce Springsteennek is szoktak nevezni, mind témái, mind a rhythm and blues, country- és folk alapokra épülő zenéje, mind a stílusa miatt. Chris Rea betegsége – aki pár éve koncert közben esett össze – rövid lefolyású volt, szerettei körében, békességben hunyta le örökre szemeit. Horváth Charlie szerencsésnek érzi magát, mert Budapesten egyszer volt alkalma a világsztárral találkozni.

„Chris Rea egyszer kapott egy díjat a hazánkban eladott lemezei miatt, a díjkiosztó a Stefánia Palotában volt” – emlékezett vissza a brit ikonra a magyar énekes, aki szerint az ő szakmájukban kétszer kell 100 százalékot nyújtani.

Mivel én akkor Év énekese díjat kaptam, így találkoztunk. Egyedül jött, semmi testőrség, semmi sztárallűr, végtelenül szerény és kedves volt. Nagyon sajnálom, hogy elhunyt, olyan zenei öröksége van, ami keveseknek. Nagyon sok énekesre, zenészre volt nagy hatással, köztük rám is. Mai napig szeretem a dalait, amikor 15 éven keresztül külföldön játszottam, akkor rendszeresen énekeltem a slágereit!

Családja tudatta halálát

Közleményt adtak ki szerettei az énekes haláláról.

„Mély fájdalommal tudatjuk szeretett Chrisünk halálát. Ma korábban, rövid betegség után, békésen elhunyt a kórházban, családja körében” – tudatta a család szóvivője szívszorító közleményében.



