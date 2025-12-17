Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Britney Spears új pasival és egy bizarr játékkal tért haza Mexikóból - Fotó!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 17:45
A világhírű popénekesnő ismét a figyelem középpontjába került. Britney Spears új pasival és egy bizarr játékkal a kezében jelent meg a repülőtéren.
Fekete Ágnes
Britney Spears gondoskodik róla, hogy mindig a figyelem középpontjába kerüljön. Ezúttal úgy döntött, hogy egy igazán különös kiegészítővel jelenik meg a Los Angeles-i repülőtéren. A világhírű popénekesnőt Cabo San Lucasból való visszatérésekor fotózták le, amint egy játék babahordozóval a kezében egy ismert fitnesz-influenszer társaságában érkezett meg.

Britney Spears Instagram oldalán bizarr tartalmakkal szórakoztatja követőit
Britney Spears Instagram oldalán bizarr tartalmakkal szórakoztatja követőit (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Britney Spears egy bizarr játékkal tért haza Mexikóból

Britney Spearst hétfőn a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren kapták lencsevégre, miután épp visszatért mexikói utazásából. Az énekesnő Cabo San Lucasból érkezett, és megjelenésével azonnal felkeltette a fotósok figyelmét. A képeken jól látható, hogy Britney Spears egy élénk színű játék baba hordozót cipel a kezében, amelyben nem volt valódi baba. A bizarr játék mellett az énekesnő öltözete is feltűnő volt: váll nélküli felsőt, rövidnadrágot és csipkés kiegészítőket viselt, miközben hosszú, világos haja szabadon omlott a vállára.

Britney Spears új pasival érkezett haza

A képeken azonban nem ez volt az egyetlen érdekesség. Britney Spears egy izmos testalkatú fitnesz-influenszerrel együtt látható, akit Brandon Walker néven azonosítottak. A férfi egyszerű, hétköznapi öltözéket viselt, és végig a botrányairól is híres énekesnő közelében maradt az érkezés során. A két fél kapcsolatának pontos jellege nem ismert, erről egyelőre egyikük sem nyilatkozott nyilvánosan. Korábban Brandon Walker Instagram-oldalán osztott meg képeket mexikói tartózkodásáról, amelyek ugyan időben egybeestek Britney Spears utazásával, közös fotók azonban nem jelentek meg.

Britney Spears rajongói aggódnak az énekesnőért
Britney Spears rajongói aggódnak az énekesnőért (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Britney Spears szeret reflektorfényben lenni

Amikor a világhírű popénekesnő  éppen nem ilyen furcsaságokkal jelenik meg, akkor előszeretettel oszt meg magáról kínos videókat. Britney Spears Instagram oldala tele van olyan polgárpukkasztó felvételekkel, amelyekkel nem mindenki tud azonosulni. Legutóbbi posztjában is szétesett állapotban táncikál a hotel szobájában egy szál bikiniben. Az énekesnő ugyan láthatóan élvezi ezeket a tartalmakat, a rajongói azonban erősen aggódnak érte. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
