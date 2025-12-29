KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szívszorító: ez volt Brigitte Bardot utolsó bejegyzése a halála előtt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 07:10
Erre hívta fel a figyelmet, nem sokkal a halála előtt. Brigitte Bardot élete közel felét az állatvédelemnek szentelte.
A minap érkezett a hír, hogy életének 91. évében elhunyt Brigitte Bardot, az  ‘50-es és a ’60-as évek egyik legnagyobb nemzetközi szimbóluma. A színésznő és táncos filmes karrierje viszonylag hamar véget ért: a filmszakma helyett az élete jó felét inkább az állatvédelemnek szentelte, ehhez hozta létre 1986-ban a Brigitte Bardot Alapítványt is. Nemrég kiderült, hogy a sztár az utolsó, néhány nappal a halála előtt feltöltött közösségi média bejegyzésében is az állatokról való gondoskodásra igyekezett felhívni a figyelmet. 

Brigitte Bardot
Ez volt Brigitte Bardot utolsó bejegyzése a halála előtt / Fotó: KPA/ Northfoto

KARÁCSONY. A Brigitte Bardot Alapítvány összes csapata boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kíván! Köszönjük a támogatást! Vigyázzatok magatokra, a szeretteitekre és a háziállataitokra!

- írták az alapítvány közösségi oldalán néhány fotó társaságában, amelyek egyikén Brigitte Bardot is látható egy kutya társaságában.

Brigitte Bardot életét az állatvédelemnek szentelte

Az egykori filmsztár a hírek szerint Saint Tropez-i otthonában hunyt el, miután még az ősszel három hetet kórházban kellett töltenie egy műtétet követően, melynek részleteit nem hozták nyilvánosságra. Brigitte Bardot halálát az alapítványa jelentette be vasárnap reggel.

A Brigitte Bardot Alapítvány mély fájdalommal jelenti be alapítója és elnöke, Madame Brigitte Bardot, a világhírű színésznő és énekesnő halálát, aki úgy döntött, hogy feladja rangos karrierjét, hogy életét és energiáját az állatok jólétének és az alapítványának szentelje

- írták a közleményben, a Mirror beszámolója szerint.

 

