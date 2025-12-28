„Én nem vagyok anyának való” – Brigitte Bardot és fia bonyolult kapcsolata

Talán kevesen tudják, hogy a lenyűgöző szépségű Brigitte Bardot színésznőnek második házasságából született egy fia, Nicolas-Jacques Charrier. Nem véletlen, hogy ez egy kevésbé ismert tény vele kapcsolatban, ugyanis második férjével, Jacques Charrier-vel közös gyermeke és közte sosem volt felhőtlen a viszony. A People magazin részletesen beszámolt a színésznő és fia, Nicolas kapcsolatáról.
Brigitte Bardot neve mellett számos jelző elférhet. Színésznő, énekesnő, modell, szexszimbólum. Azonban az „anya” nem feltétlenül szerepelt a tervei között. Mégis, Jacques Charrier francia színésszel, akivel 1959-ben kötött házasságot, egy évvel később, 1960. január 11-én szülőkké váltak. A megvetés sztárja párizsi otthonukban adott életet Nicolas-Jacques Charrier-nek, azonban a fiú neveléséről hamar lemondott. Charrier-vel 1962-ben elváltak, a kis Nicolas pedig apai nagyszüleihez került, sőt, a válás során a gyermekelhelyezés tekintetében lemondott a felügyeleti jogáról is volt férje javára.
Nem neveltem fel Nicolast, mert támogatásra és gyökerekre volt szükségem.
„Én nem lehettem Nicolas gyökere, hiszen magam is teljesen gyökértelenül léteztem, instabilan ebben az őrült világban, ami akkor körbevett” – nyilatkozta egy interjúban később a színésznő.
Az 1990-ben megjelent Initiales B.B. című memoárjában részletesen mesélt a terhessége és Nicolas első éveinek körülményeiről is. Mielőtt a kötet megjelent volna, Jacques és Nicolas megpróbálták kicenzúráztatni a róluk szóló fejezeteket, ami nem véletlen, tekintve, hogy Bardot kíméletlenül, kendőzetlen őszinteséggel mesélt erről az időszakról.
Én nem vagyok anyának való. Nem vagyok elég felnőtt hozzá. Tudom, hogy ilyesmit szörnyű beismerni és hangosan kimondani, de nem vagyok elég felnőtt ahhoz, hogy gondoskodjak egy gyerekről.
A várandóssága előtt már két abortuszon esett át, melyek közül az egyik majdnem halálos kimenetelű volt. A memoárban beismeri, hogy megpróbált öngyilkos lenni, mert Jacques megtiltotta neki, hogy folytassa a színészkedést, amíg ki nem hordja a babát.
„Fel akartam szabadítani magamat, a szó minden értelmében. Akartam, de nem tudtam, mert az ismertségem, a nevem és Jacques birtokló természetének fogja voltam, a testem, az arcom és a gyermekem fogja.”
A memoár megjelenését követően Nicolas és Jacques beperelték a színésznőt a magánszférájuk megsértéséért, amit meg is nyertek, így Bardot kénytelen volt 40.000 dollár kártérítést fizetni nekik. Nem sokkal később Jacques Charrier is kiadott egy könyvet, Válaszom Brigitte Bardot-nak címmel, melyben egészen másként meséli el a kapcsolatukat és a színésznő Nicolas-hoz fűződő viszonyát. Egészen 2024-ig mentek a találgatások, hogy vajon mi lehet mostanában Brigitte Bardot fiával, amikor az akkor 90 éves színésznő elárulta, hogy évekkel korábban megígérte Nicolas-nak, hogy nem beszél róla többé a nyilvánoság előtt. Nicolas révén a 91 évesen elhunyt Bardot nagymama és dédnagymama is volt.
