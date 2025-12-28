„Én nem vagyok anyának való” – Brigitte Bardot és fia bonyolult kapcsolata

Talán kevesen tudják, hogy a lenyűgöző szépségű Brigitte Bardot színésznőnek második házasságából született egy fia, Nicolas-Jacques Charrier. Nem véletlen, hogy ez egy kevésbé ismert tény vele kapcsolatban, ugyanis második férjével, Jacques Charrier-vel közös gyermeke és közte sosem volt felhőtlen a viszony. A People magazin részletesen beszámolt a színésznő és fia, Nicolas kapcsolatáról.

Brigitte Bardot párizsi otthonukban adott életet Nicolas-nak (Fotó: KEYSTONE Pictures USA)

Brigitte Bardot fia, Nicolas

Brigitte Bardot neve mellett számos jelző elférhet. Színésznő, énekesnő, modell, szexszimbólum. Azonban az „anya” nem feltétlenül szerepelt a tervei között. Mégis, Jacques Charrier francia színésszel, akivel 1959-ben kötött házasságot, egy évvel később, 1960. január 11-én szülőkké váltak. A megvetés sztárja párizsi otthonukban adott életet Nicolas-Jacques Charrier-nek, azonban a fiú neveléséről hamar lemondott. Charrier-vel 1962-ben elváltak, a kis Nicolas pedig apai nagyszüleihez került, sőt, a válás során a gyermekelhelyezés tekintetében lemondott a felügyeleti jogáról is volt férje javára.

Nem neveltem fel Nicolast, mert támogatásra és gyökerekre volt szükségem.

„Én nem lehettem Nicolas gyökere, hiszen magam is teljesen gyökértelenül léteztem, instabilan ebben az őrült világban, ami akkor körbevett” – nyilatkozta egy interjúban később a színésznő.

Brigitte Bardot és Jacques Charrier házassága csupán 3 évig tartott (Fotó: Universal Archive/Universal Images Group)

Brigitte Bardot pereskedett a fiával is

Az 1990-ben megjelent Initiales B.B. című memoárjában részletesen mesélt a terhessége és Nicolas első éveinek körülményeiről is. Mielőtt a kötet megjelent volna, Jacques és Nicolas megpróbálták kicenzúráztatni a róluk szóló fejezeteket, ami nem véletlen, tekintve, hogy Bardot kíméletlenül, kendőzetlen őszinteséggel mesélt erről az időszakról.

Én nem vagyok anyának való. Nem vagyok elég felnőtt hozzá. Tudom, hogy ilyesmit szörnyű beismerni és hangosan kimondani, de nem vagyok elég felnőtt ahhoz, hogy gondoskodjak egy gyerekről.

A várandóssága előtt már két abortuszon esett át, melyek közül az egyik majdnem halálos kimenetelű volt. A memoárban beismeri, hogy megpróbált öngyilkos lenni, mert Jacques megtiltotta neki, hogy folytassa a színészkedést, amíg ki nem hordja a babát.