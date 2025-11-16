Egy kutatás szerint ez a színésznő a világ legszebb nője!

Egy kutatás szerint egy bizonyos hollywoodi színésznő a világ legszebb nője a görög eredetű Aranymetszés szabályai alapján. A londoni Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery vezetője, Dr. Julian De Silva számítógépes arctérképezéssel vizsgálta meg, mely hírességek arca közelít legjobban az ideális arányokhoz. A Poor Things és a Kaliforniai álom Oscar-díjas sztárja, Emma Stone felel meg 94,72%-ban a szépséget mérő arányoknak.
Egy kutatás egyik szakembere, Dr. De Silva elmondta, hogy Emma Stone minden kategóriában kiemelkedő eredményt ért el: szemöldöke 94,2%-os arányú, állvonala szinte tökéletes 97%, ajkai pedig 95,6%-os pontszámot kaptak. A következetesen magas értékek tették őt az első helyezetté.
A lista második helyén a Dűne sztárja, szépséges Zendaya szerepel 94,37%-kal, aki különösen ajkaira (99,5%), szemeire (97,3%) és homlokára (98%) kapott magas pontszámot. A harmadik helyen Freida Pinto áll 94,34%-kal, közvetlenül mögötte pedig Vanessa Kirby (94,31%). Jenna Ortega a legszebb homlok kategóriájában győzött (99,6%), bár az arcformájára alacsonyabb értékelést kapott. A listán továbbiakban szerepel még Olivia Rodrigo, Aishwarya Rai Bachchan, Tang Wei, és a sort Beyoncé zárja 92,4%-os eredménnyel. Az aranymetszés elmélete szerint minél közelebb áll egy arc arányrendszere az 1,618-as Phi számhoz, annál esztétikusabbnak tekinthető. -írja a DailyMail.
Dr. De Silva korábban a férfiakról is készített hasonló elemzést, amiben Aaron Taylor-Johnson bizonyult a legtökéletesebbnek, megelőzve többek között Lucien Laviscountot, Paul Mescalt és Robert Pattinsont.
