Emma Stone 37 éves lett - Íme 5 érdekesség, amit eddig nem tudtál róla

Emma Stone
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 18:10
Emma Stone ma ünnepli 37. születésnapját, és ebből az alkalomból a Bors öt izgalmas érdekességet gyűjtött össze róla. Egy látványos galériában mutatjuk be Emma Stone életének legfontosabb állomásait, a kezdetektől egészen az Oscar-díjas sikerekig.
Emma Stone ma ünnepli 37. születésnapját – hihetetlen, hogy az a lány, aki egykor az arizonai Scottsdale-ben kezdte bontogatni a szárnyait, ma Hollywood egyik legfényesebben ragyogó sztárja. A karrierje színpadi szerepekkel indult, majd néhány korai sorozat-kísérlet után a Zombieland hozta meg számára az első nagy figyelmet, az igazi áttörést pedig a Könnyű nőcske jelentette, amelyből egy csapásra mindenki megjegyezte a nevét. Innentől nem volt megállás: a Kaliforniai álommal világszerte meghódította a közönséget, a Csodálatos Pókemberben Gwen Stacyként vált ikonikus párossá Andrew Garfielddal, a Szörnyellában brillírozott, legutóbb pedig a Szegény párákkal tarolt. Emma nemcsak a nézők szívét hódította meg: eddig két Oscar-díjat és két Golden Globe-ot is bezsebelt, és sorra kapja a kritikusok elismerését is. 

Emma Stone
Emma Stone több neves díjat is bezsebelt - Fotó: Stephen Lock / i-Images /  Northfoto

Emma Stone lánya Louise 2021-ben született

A magánéletét viszont mindig óvta a nyilvánosságtól. Hosszú éveken át volt Andrew Garfield párja. Emma Stone férje Dave McCary, akivel 2016-ban ismerkedett meg, 2019-ben eljegyezték, egy évvel később összeházasodtak, 2021-ben pedig megszületett kislányuk, Louise Jean.

A Bors most a születésnapja alkalmából öt különleges érdekességet gyűjtött össze Emma Stone életéről, és egy galériában mutatja be pályafutásának legfontosabb mérföldköveit – a korai próbálkozásoktól az Oscar-díjas csúcsokig.

Emma Stone
Emma Stone a férjével, 9 éve alkotnak egy párt - Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Emma Stone neve eredetileg teljesen más

  1. Valódi neve Emily Jean Stone, és eredetileg Emily Stone néven szeretett volna befutni, de mivel ez már foglalt volt, Emma lett belőle.
  2. Gyerekkorában pánikrohamokkal küzdött, amiről azt mondta, hogy a színpadon való szereplés, az improvizáció segített a szorongás leküzdésében.
  3. Kislányként rendszeresen sírt, ami olyan mértékű volt, hogy hangszál-csomók alakultak ki a hangszálain.
  4. Már tinédzserként, körülbelül 14-15 évesen prezentációt készített a szüleinek „Project Hollywood” címmel, hogy meggyőzze a őket arról, hadd költözhessen Los Angelesbe.
  5. Asztmával is küzd, amit akkor diagnosztizáltak, amikor az egyik filmforgatás közben nehézlégzése lett.
Galéria: 37 éves lett Emma Stone!
1/10
Emma Stone már tinédzser korában is arra vágyott, hogy ismert színésznő legyen Hollywoodban (Fotó: Getty Images/M. Tran)

 

