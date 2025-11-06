Emma Stone 37 éves lett - Íme 5 érdekesség, amit eddig nem tudtál róla

Emma Stone ma ünnepli 37. születésnapját – hihetetlen, hogy az a lány, aki egykor az arizonai Scottsdale-ben kezdte bontogatni a szárnyait, ma Hollywood egyik legfényesebben ragyogó sztárja. A karrierje színpadi szerepekkel indult, majd néhány korai sorozat-kísérlet után a Zombieland hozta meg számára az első nagy figyelmet, az igazi áttörést pedig a Könnyű nőcske jelentette, amelyből egy csapásra mindenki megjegyezte a nevét. Innentől nem volt megállás: a Kaliforniai álommal világszerte meghódította a közönséget, a Csodálatos Pókemberben Gwen Stacyként vált ikonikus párossá Andrew Garfielddal, a Szörnyellában brillírozott, legutóbb pedig a Szegény párákkal tarolt. Emma nemcsak a nézők szívét hódította meg: eddig két Oscar-díjat és két Golden Globe-ot is bezsebelt, és sorra kapja a kritikusok elismerését is.

Emma Stone több neves díjat is bezsebelt - Fotó: Stephen Lock / i-Images / Northfoto

Emma Stone lánya Louise 2021-ben született

A magánéletét viszont mindig óvta a nyilvánosságtól. Hosszú éveken át volt Andrew Garfield párja. Emma Stone férje Dave McCary, akivel 2016-ban ismerkedett meg, 2019-ben eljegyezték, egy évvel később összeházasodtak, 2021-ben pedig megszületett kislányuk, Louise Jean.

A Bors most a születésnapja alkalmából öt különleges érdekességet gyűjtött össze Emma Stone életéről, és egy galériában mutatja be pályafutásának legfontosabb mérföldköveit – a korai próbálkozásoktól az Oscar-díjas csúcsokig.

Emma Stone a férjével, 9 éve alkotnak egy párt - Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Emma Stone neve eredetileg teljesen más