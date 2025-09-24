Gyorsan nézd meg! Hamarosan eltűnik Emma Stone gyermekagyú prostija

Számos nagysikerű film kerül le napokon belül az HBO MAX kínálatából. Az egyik legizgalmasabb alkotás a Magyarországon forgatott Szegény párák, amiben az alakításáért második Oscar-díját kiérdemlő Emma Stone egy gyermekagyú nőt játszik, aki többek között prostituáltnak is áll.

Emma Stone hihetetlen Belle-ként (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Emma Stone elköszön: 5 film, ami távozik az HBO Max kínálatából

Szegény párák

A hazánkban forgatott szürreális fejlődéstörténet csak egy Yorgos Lanthimos és Emma Stone őrült munkái közül. A hamarosan érkező Bugonia előtt A kegyelem fajtái és a Szegény párák című filmeket forgatták egymás után. Belle egy öngyilkos nő, aki törvénytelen gyerekével fulladt vízbe, ám egy tudós a még élő magzat agyát beültette a nő fejébe. Így a nő egy csecsemő értelmi képességgel rendelkező felnőtt lett, aki szerelmes lesz, világot lát, sőt még prostituáltnak is áll, hogy megismerje az emberi kegyetlenség minden oldalált. Stone Oscart kapott az alakításért, szürreális tánca TikTok szenzáció lett.

Rachel esküvője

Anne Hathaway megmutatta a sötét oldalát (Fotó: MIRAMAX)

A 2008-as keserédes vígjátékért figyelt fel a szakma igazi drámai színésznőként a hónapok óta prádázó Anne Hathaway-re. A színésznő egy rehabról hazatérő nőt alakít, aki a testvére esküvőjére esik be. Mondanunk sem kell, hogy számos családi feszültség robban ki a nagy nap előtt. Hathaway Oscar-jelölést kapott a parádés alakításért.

A világítótorony

Robert Pattinson filmjét különleges hangulata miatt is érdemes megnézni (Fotó: imdb.com)

Robert Pattinson és Willem Dafoe fekete-fehér pszichothrillere két világítótoronyőr közel sem hétköznapi életét mutatja be valamikor az 1890-es években. A férfiak horrorisztikus történetében a valóság keveredik a fikcióval, és egy ponton túl már mi, nézők sem tudjuk, mi valós és mi nem. A különleges hangulatért Robert Eggers a felelős, aki tavaly év végén a Nosferatu című filmmel robbantott kasszát.

Az éhezők viadala-sorozat

A film, ami sztárt csinált Jennifer Lawrence-ből (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Katniss Everdeen figurája újradefiniálta a női hős fogalmát, hála Suzanne Collins zseniális regényeinek és Jennifer Lawrence lehengerlő alakításának. A négy filmből álló posztapokaliptikus világban tinédzserek gyilkolják egymást a gazdagok szórakoztatására, ám a fiatal lány és néhány bátor hős fellázad a rendszer ellen, és megkezdődik a forradalom.