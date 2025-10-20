Csak kopaszoknak! Emma Stone filmje haj nélkül ingyenesen megtekinthető

Hatalmas várakozás övezi Emma Stone és Yorgos Lanthimos következő filmjét, kiknek együttműködésében olyan nagysikerű filmeket láthattunk, mint A kedvenc, vagy a Szegény párák, egyebek között. Ezúttal először láthatják kopaszon a színésznőt ebben a sötét vígjátékban, a Bugonia című filmben. Az október végi premier előtt viszont különleges moziélmény keretein belül várják a vállalkozószellemű embereket.
Yorgos Lanthimos történetében Emma Stone egy nagyvállalat fejesét játssza, akit két elvetemült összeesküvés-hívő rabol el — akiket Jesse Plemons és Aidan Delbis játszik — mert azt gondolják, hogy Stone karaktere valójában egy űrlény. Addig mennek a bizonyításban, hogy leborotválják a haját teljesen kopaszra, ahogy egyébként még nem láttuk Emma Stone-t ezelőtt.
A színésznőnél egyébként semmi filmes trükköt nem alkalmaztak, valóban anyaszült kopaszra nyíratta a fejét a szerepe kedvéért. Az áldozatot értékelhette egy Los Angeles-i mozi, akik egy Instagram-posztban hirdették a Bugonia premier előtti vetítését:
Kopasz vagy, esetleg szeretnéd leborotváltatni a fejed? Irány a Culver Theater, a Bugonia különleges vetítésére, mely a Focus Features és Yorgos Lanthimos együttműködéséből készült legújabb lázálom.
Nagyon úgy tűnik, hogy az esemény valós és komolyan gondolják. Abban az esetben, ha valaki haj nélkül érkezik, vagy hajlandó a vetítéshez kirendelt fodrász nullás gépének alávetnie magát, ingyen nézheti meg a filmet, soron kívül a premier előtt. Ha valakinek haja van, lehet érdemesebb ha el sem indul, mert bár befogadnák őket is a vetítésre, a kopaszok soron kívül láthatják az elvetemült, komikus sztorit.
A film készítői egyébként úgy is népszerűsítették a filmet, rájátszva a film idegen-összeesküvő hangulatára. A saját plakátjaikat olyan üzenetekkel graffitizték tele, hogy 'Mocskos űrlény' és 'Csatlakozz az emberiség ellenállásához!'
Idén nem ez az első eset, hogy a filmvilág hasonló gerillaakciókkal igyekszik becsábítani az embereket a mozikba. Hasonló elvetemült ötlettel promózták a Stephen King regényéből készült, Francis Lawrence által rendezett A hosszú menetelést is. A vállalkozószelleműek itt szintén ingyen mehettek a filmre, viszont egy futógépen kellett végignézniük. A történethez hasonlóan, ha valaki lemarad, akkor... Kivezetik a vetítésről. Ez persze lehetne sokkal rosszabb is, ugyanis a filmben lelőtték a lassú embereket.
Vicces fogás volt még a Démonok között: Utolsó rítusok vetítése, mely annyira ördögire sikeredett, hogy papot kellett hívni hozzá A tiszteletes a bejáratnál várta az embereket, hogy megszentelje őket és szentelt vizet is osztogattak, hogy nyugodt lélekkel térjenek be az elátkozott filmre. Az áldott körülmények után már egészen biztos semmilyen átszűrődő démoni jelenség nem kísérthette az embereket.
