Csak kopaszoknak! Emma Stone filmje haj nélkül ingyenesen megtekinthető

Hatalmas várakozás övezi Emma Stone és Yorgos Lanthimos következő filmjét, kiknek együttműködésében olyan nagysikerű filmeket láthattunk, mint A kedvenc, vagy a Szegény párák, egyebek között. Ezúttal először láthatják kopaszon a színésznőt ebben a sötét vígjátékban, a Bugonia című filmben. Az október végi premier előtt viszont különleges moziélmény keretein belül várják a vállalkozószellemű embereket.

Emma Stone haja visszanőtt, mások pedig csak a film hatására lesznek kopaszok (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Az Emma Stone filmek közül ez igencsak kilóg a sorból

Yorgos Lanthimos történetében Emma Stone egy nagyvállalat fejesét játssza, akit két elvetemült összeesküvés-hívő rabol el — akiket Jesse Plemons és Aidan Delbis játszik — mert azt gondolják, hogy Stone karaktere valójában egy űrlény. Addig mennek a bizonyításban, hogy leborotválják a haját teljesen kopaszra, ahogy egyébként még nem láttuk Emma Stone-t ezelőtt.

A színésznőnél egyébként semmi filmes trükköt nem alkalmaztak, valóban anyaszült kopaszra nyíratta a fejét a szerepe kedvéért. Az áldozatot értékelhette egy Los Angeles-i mozi, akik egy Instagram-posztban hirdették a Bugonia premier előtti vetítését:

Kopasz vagy, esetleg szeretnéd leborotváltatni a fejed? Irány a Culver Theater, a Bugonia különleges vetítésére, mely a Focus Features és Yorgos Lanthimos együttműködéséből készült legújabb lázálom.

Nagyon úgy tűnik, hogy az esemény valós és komolyan gondolják. Abban az esetben, ha valaki haj nélkül érkezik, vagy hajlandó a vetítéshez kirendelt fodrász nullás gépének alávetnie magát, ingyen nézheti meg a filmet, soron kívül a premier előtt. Ha valakinek haja van, lehet érdemesebb ha el sem indul, mert bár befogadnák őket is a vetítésre, a kopaszok soron kívül láthatják az elvetemült, komikus sztorit.

A film készítői egyébként úgy is népszerűsítették a filmet, rájátszva a film idegen-összeesküvő hangulatára. A saját plakátjaikat olyan üzenetekkel graffitizték tele, hogy 'Mocskos űrlény' és 'Csatlakozz az emberiség ellenállásához!'

Egyre gyakoribbak az ehhez hasonló gerillamarketing vetítések

Idén nem ez az első eset, hogy a filmvilág hasonló gerillaakciókkal igyekszik becsábítani az embereket a mozikba. Hasonló elvetemült ötlettel promózták a Stephen King regényéből készült, Francis Lawrence által rendezett A hosszú menetelést is. A vállalkozószelleműek itt szintén ingyen mehettek a filmre, viszont egy futógépen kellett végignézniük. A történethez hasonlóan, ha valaki lemarad, akkor... Kivezetik a vetítésről. Ez persze lehetne sokkal rosszabb is, ugyanis a filmben lelőtték a lassú embereket.