Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhunyt az ikonikus vetélkedő megalkotója - fájdalmasan búcsúznak tőle a rajongók

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 15:25
gyászhalál
Borzalmas. A vetélkedő rajongói gyászolnak.

Elhunyt Andrew Wood, az ikonikus ITV vetélkedő, a Bullseye egyik megalkotója. A népszerű darts műsort még 1980-ban álmodta meg komikustársával, Norman Vaughan-nal, és a formátum gyorsan a brit tévézés egyik meghatározó vetélkedőjévé vált. Wood 91 éves volt.

Vetélkedő
Elhunyt a népszerű vetélkedő megalkotója.
Fotó: Unsplash (illusztráció)

Igazi vetélkedőguru volt

Halálhírét lánya, Laura Wood jelentette be a LinkedInen. Bejegyzésében arról írt, hogy édesapja vasárnap, november 16-án hunyt el, és bár tudták, hogy egyszer eljön ez a búcsú, mégsem szerettek volna szembenézni vele. 

Úgy fogalmazott: a világ számára apja elsősorban a Bullseye megalkotója, egy igazi „legenda” volt, számára azonban mindenekelőtt az édesapját jelenti az „óriási veszteség”, akire rendkívüli büszkeséggel gondol.

Laura felidézte, hogy apja élete különleges, sokszínű pályát járt be: dolgozott Don Ardennel, akit a rock világában a Godfather of Rockként ismertek, F1-pilóták haját vágta, ő nyitotta az első lemezboltot Kingston upon Thames-ben, majd megalkotta a Bullseye-t  és mindez csak egy szelete annak, amit hátrahagyott.  

A vetélkedő az 1980-as és 1990-es években Jim Bowen műsorvezetésével futott, később pedig újraéledt egy ITV-s reboot formájában. A jelenlegi verziót a krikettlegenda Freddie Flintoff vezeti, miközben több ikonikus elem is megmaradt az eredeti koncepcióból.

Lánya szerint apja idősebb korában is eltökélt, szenvedélyes és következetes maradt: hitt saját ötleteiben, és már a kezdetekkor tudta, hogy a Bullseye sikeres lesz. Tőle tanulta meg, hogy az embernek először önmagában és a saját álmaiban kell bíznia, mert ha ő maga sem hisz bennük, más sem fog, derül ki a Daily Star cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu