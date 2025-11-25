Elhunyt az ikonikus vetélkedő megalkotója - fájdalmasan búcsúznak tőle a rajongók

Elhunyt Andrew Wood, az ikonikus ITV vetélkedő, a Bullseye egyik megalkotója. A népszerű darts műsort még 1980-ban álmodta meg komikustársával, Norman Vaughan-nal, és a formátum gyorsan a brit tévézés egyik meghatározó vetélkedőjévé vált. Wood 91 éves volt.

Elhunyt a népszerű vetélkedő megalkotója.

Fotó: Unsplash (illusztráció)

Igazi vetélkedőguru volt

Halálhírét lánya, Laura Wood jelentette be a LinkedInen. Bejegyzésében arról írt, hogy édesapja vasárnap, november 16-án hunyt el, és bár tudták, hogy egyszer eljön ez a búcsú, mégsem szerettek volna szembenézni vele.

Úgy fogalmazott: a világ számára apja elsősorban a Bullseye megalkotója, egy igazi „legenda” volt, számára azonban mindenekelőtt az édesapját jelenti az „óriási veszteség”, akire rendkívüli büszkeséggel gondol.

Laura felidézte, hogy apja élete különleges, sokszínű pályát járt be: dolgozott Don Ardennel, akit a rock világában a Godfather of Rockként ismertek, F1-pilóták haját vágta, ő nyitotta az első lemezboltot Kingston upon Thames-ben, majd megalkotta a Bullseye-t és mindez csak egy szelete annak, amit hátrahagyott.

A vetélkedő az 1980-as és 1990-es években Jim Bowen műsorvezetésével futott, később pedig újraéledt egy ITV-s reboot formájában. A jelenlegi verziót a krikettlegenda Freddie Flintoff vezeti, miközben több ikonikus elem is megmaradt az eredeti koncepcióból.

Lánya szerint apja idősebb korában is eltökélt, szenvedélyes és következetes maradt: hitt saját ötleteiben, és már a kezdetekkor tudta, hogy a Bullseye sikeres lesz. Tőle tanulta meg, hogy az embernek először önmagában és a saját álmaiban kell bíznia, mert ha ő maga sem hisz bennük, más sem fog, derül ki a Daily Star cikkéből.