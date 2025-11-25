Erre nincsenek szavak: Meghalt a világhírű rockzenekar alapító tagja

Borzalmas tragédia történt: A hetvenes évek legendás rockzenekarának, az Electric Light Orchestra egyik korai tagja, Mike Edwards tragikus és egészen szokatlan körülmények között hunyt el. A csellista 2010 szeptemberében, Devon dombjai között vesztette életét, amikor egy 600 kilogrammos szénabála váratlanul leszakadt egy meredek lejtőről, áttörte a sövényt, és hatalmas erővel az éppen arra haladó furgonjára zuhant.
A 62 éves zenész a Halwell közelében húzódó A381-es úton vezette járművét, amikor észrevette a felé zúduló bálát. A becsapódást elkerülendő félrerántotta a kormányt, de a szénabála így is a jármű tetejére zuhant. A jármű az ütközés következtében egy másik autóba csapódott, ám annak sofőrje kisebb sérülésekkel megúszta az esetet. Edwards azonban a hatalmas erőhatás miatt azonnal életét vesztette.
A hatóságok csak később tudták beazonosítani a zenészt: a felismeréshez korábbi fellépéseiről készült fotókat és videófelvételeket is segítségül hívtak. Edwards Totnes városában élt, és a Devon Baroque klasszikus zenekar alapító tagjaként is ismert volt, miközben az ELO-ban töltött évei a rajongók számára máig meghatározóak.
A tragédia híre megrendítette a rajongókat és a családját. Testvére, David Edwards a vizsgált lezárultával hangsúlyozta: bátyja halála teljes mértékben elkerülhető lett volna, ha a szénabálázást végző farm előzetesen felméri a meredek domboldal és az út közelségének kockázatait. A család azóta is azt szeretné, hogy a mezőgazdasági munkáknál szigorúbb biztonsági ellenőrzések legyenek, írja a Mirror.
A zenészt sokan gyászolják. Angus Gordon, a Devon Baroque tagja úgy emlékezett rá:
„Mike kivételes tehetség volt, és talán az egyik legkedvesebb ember, akivel valaha találkoztam. Türelmes volt a tanítványaival, és bármilyen műfajban otthonosan mozgott. Felfoghatatlan, hogy ilyen tragikusan veszítettük el.”
