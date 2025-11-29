Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Vérre menő harc a Megasztárban? Tóth Gabi mikrofonnal a kezében fenyegette meg Curtist

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 08:30
Tóth GabiCurtis
Tóth Gabi és Curtis együtt áll színpadra szombaton. De vajon ellenfélként vagy duettpartnerként tekintenek majd egymásra a Megasztár mesterei?
Szombat este várva várt pillanat érkezik el. Kiderül, ki nyeri a Megasztár 8. évadát! Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila van még versenyben az év hangja címért. Számos extraprodukció is várható: Tóth Gabi és Curtis például együtt állnak színpadra…

A Megasztár mesterei többször összeszólalkoztak a verseny során.
A Megasztár mesterei között nem volt mindig békés a hangulat (Fotó: TV2)

Újabb balhé alakul ki a Megasztárban Curtis miatt?

Curtis a főpróbán közölte a jó hírt a nézőkkel:

Ugye nem gondoltátok, hogy pont nekünk nem lesz extra produkciónk?! Természetesen Tóth Gabi és Curtis érkezik, de a dal legyen meglepetés…”

Mire Gabi vette át a szót, kezében lóbálva a mikrofont, megfenyegette mestertársát: 

Majd adok én neked meglepetést!

Alighanem ezúttal csak baráti csipkelődésről van szó, de az vitathatatlan, hogy a műsor során többször egymásnak feszültek a mesterek. Például a válogatók során hatalmas balhé robbant, mikor Herceg Erika magára vette, hogy az indulók közül sokan egyáltalán nem ismerik a dalait. Ennek kapcsán Tóth Gabi kifakadt, hogy ha valaki, hát ő tudja, milyen a csúcsról a mélybe zuhanni – kifakadása kapcsán csak olaj volt a tűzre, hogy Curtis kínjában már elnevette magát.

De az élő show-k alatt is voltak összeszólalkozások: mikor a mesterek egymás versenyzőit kritizálták, akkor is kitört a vulkán, főleg, ha Herceg Erika versenyzője, Ádám Attila került sorra... 

Megasztár
A Megasztár zsűrije sokszor nem értett egyet a produkciók után (Fotó: Gaál Regina)

Szombat este már tudni fogjuk, ki nyerte a Megasztárt

Mindennek ellenére Gabi és Curtis jó kapcsolatot ápol és bizonyára nagyon várják a közös produkciót. A döntő ugyanakkor keserédes pillanat számukra, hiszen versenyző nélkül maradtak.

Ugyanakkor Marics Peti és Herceg Erika két-két versenyzővel indul, és velük fognak majd egy-egy duettet előadni. Ez lesz az első kör, amelynek a végén a nézői szavazatokat figyelembe véve kiesik egyikük. A top 3 versenyző ezután egy-egy szólóprodukciót ad elő, és ezúttal is elbúcsúzik a legkevesebb szavazatot kapó versenyző. A végső körre bent maradó két énekes egy-egy korábbi kedvenc dalát eleveníti fel az első helyért folyó küzdelemben: a végső döntés pedig ezúttal is a nézők kezében lesz.

Az este folyamán tehát kizárólag a nézők kezében a döntés, hogy kinek szavazzák meg a végső győzelmet, valamint az ezzel járó 40 millió forintos fődíjat és az Év Hangja címet. És ez nem minden, hiszen a győztes részt vehet ösztöndíjasként a Kodolányi János Egyetem három éves képzésén a Modern Zenei Tanszék támogatásával, valamint felléphet a 2026-os Strand Fesztiválon is.

Megasztár döntő – szombaton 18:55-től a TV2 műsorán!

 

