Kórházba került Sylvester Stallone – súlyos sérülést szenvedett a forgatáson

Sylvester Stallone egyik legismertebb filmje, a Rocky IV. forgatása során történt az a jelenet, amelyet Dolph Lundgren máig rossz érzéssel idéz fel. A svéd színész a FOX & Friends műsorában mesélte el, hogy egy túl erős ütésével bordatörést okozott Stallonénak, aki emiatt kórházba került.
Lundgren felidézte, hogy a jelenet közben egyikük sem érzékelte, milyen komoly a sérülés, hiszen mindketten kemény ütéseket kaptak. Csak később, a producer telefonhívásából tudta meg, mi történt, amikor közölték vele: a forgatás két hétre leáll, mert Stallone kórházban van.
„Nem tudtam, hogy megtörtént, mindketten kaptuk az ütéseket abban a jelenetben. Két hétig forgattunk Vancouverben, aztán hazamentem LA-be. A producer hívott fel: Dolph, két hét szüneted van. Kérdeztem, miért. Azt mondta: Sly kórházban van. Így tudtam meg.”
A színész szerint a keményebb ütések Stallone kérésére történtek, mert minél valóságosabbnak akarta látni a jelenetet, írja az Origo.
Lundgren mégis bűntudatot érzett:
„Ő volt a főnök, azt mondta, menjek rá keményen. Nem tudom, a fáradtságom vagy az ütéseim miatt történt-e, de megsérült. Nagyon sajnálom.”
Lundgren eredetileg mérnöknek készült, ám New Yorkba kerülve modellkedni kezdett, és karatebajnoki múltja miatt később azt tanácsolták neki, próbálja ki a színészetet. Az egyik meghallgatás éppen egy bokszfilmhez szólt – ez volt a Rocky IV., amely meghozta számára az áttörést és Ivan Drago szerepét.
