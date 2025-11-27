Kórházba került Sylvester Stallone – súlyos sérülést szenvedett a forgatáson

Sylvester Stallone egyik legismertebb filmje, a Rocky IV. forgatása során történt az a jelenet, amelyet Dolph Lundgren máig rossz érzéssel idéz fel. A svéd színész a FOX & Friends műsorában mesélte el, hogy egy túl erős ütésével bordatörést okozott Stallonénak, aki emiatt kórházba került.

Dolph Lundgren miatt került kórházba Sylvester Stallone

Fotó: MGM

Sylvester Stallone nem úszta meg a kórházat

Lundgren felidézte, hogy a jelenet közben egyikük sem érzékelte, milyen komoly a sérülés, hiszen mindketten kemény ütéseket kaptak. Csak később, a producer telefonhívásából tudta meg, mi történt, amikor közölték vele: a forgatás két hétre leáll, mert Stallone kórházban van.

„Nem tudtam, hogy megtörtént, mindketten kaptuk az ütéseket abban a jelenetben. Két hétig forgattunk Vancouverben, aztán hazamentem LA-be. A producer hívott fel: Dolph, két hét szüneted van. Kérdeztem, miért. Azt mondta: Sly kórházban van. Így tudtam meg.”

A színész szerint a keményebb ütések Stallone kérésére történtek, mert minél valóságosabbnak akarta látni a jelenetet, írja az Origo.

Lundgren mégis bűntudatot érzett:

„Ő volt a főnök, azt mondta, menjek rá keményen. Nem tudom, a fáradtságom vagy az ütéseim miatt történt-e, de megsérült. Nagyon sajnálom.”

Lundgren eredetileg mérnöknek készült, ám New Yorkba kerülve modellkedni kezdett, és karatebajnoki múltja miatt később azt tanácsolták neki, próbálja ki a színészetet. Az egyik meghallgatás éppen egy bokszfilmhez szólt – ez volt a Rocky IV., amely meghozta számára az áttörést és Ivan Drago szerepét.