Donald Trumpnak egy szavába került: tényleg jön a Csúcsformában 4!

Kevés olyan akcióvígjáték-franchise-t tudnánk mondani, ami méretesebb rajongótáborral rendelkezik, mint a Csúcsformában. Jackie Chan és Chris Tucker szórakoztató rendőrduójáért ráadásul nemcsak az átlag honpolgárok, hanem világvezető politikusok is halálosan oda vannak. Közéjük tartozik Donald Trump is, aki fanok millió nevében beszélve, személyesen kampányolt a stúdiófejeseknél, hogy folytassák szeretett filmsorozatát. Szavai pedig kevesebb mint 24 óra lefogása alatt megértő fülekre találtak, a Paramount hivatalosan is bejelentette: 18 év után folytatják a Csúcsformában-filmeket!

Chris Tucker és Jackie Chan Donald Trumpnak hála ismét összeállnak, jön a Csúcsformában 4! (Fotó: Entertainment Pictures)

Két évtizede hitegetik a Jackie Chan-filmek rajongóit

A Csúcsformában 4. kálváriájánál kevesebb sorstragédia tart régebb óta Hollywoodban. A friss epizóddal legutóbb 2007-ben jelentkező franchise tetralógiává bővülése először két évvel később merült fel, méghozzá a Chan-Tucker páros mellett Danny DeVito és Jet Li további főszereplésével. A projekt azonban fiókba került, és legközelebb csak akkor lett újból forró téma, mikor 2015-ben már maguk a főszereplők szólaltak fel, hogy illene már megint akcióba lendülni, de ennek sem lett semmilyen következménye.

2017-ben viszont valami megmozdult, a szkriptírók rátapadtak az írógépekre, hogy minél gyorsabban bepötyögjék a Csúcsformában 4. forgatókönyvét. A hírt pedig a szuperhősökkel edző Jackie Chan, Chris Tucker és a direktor, Brett Ratner is üdvözölte. Utóbbit viszont ekkor a semmiből a mélybe rántotta az ekkoriban kibontakozó #MeToo-mozgalom, Ratnert több nő is szexuális zaklatással vádolta meg, így az akcióprodukció ismét parkolópályán találta magát. Azóta pedig már az is felmerült, hogy női főhősökkel rebootolják a franchise-t, Chan pedig idén már igen elkeseredetten nyilatkozott a filmszéria jövőjét illetően, ám Donald Trumpnak köszönhetően a rajongók szerencséje végül mégis megfordult.

Donald Trump amellett, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, még hatalmas filmfogyasztó hírében is áll (Fotó: CNP / MediaPunch)

Donald Trump újra igazi férfiakat akar látni a vásznon

Bár minden bizonnyal az akciókomédia zsánerének szerelmesei közül sokan már a Csúcsformában 4. eljövetelével is elégedettek lettek volna, az amerikai elnök itt még korántsem fejezte be. Donald Trumpnak ugyanis elege van abból, hogy a mai Hollywoodban már keresve is alig találni igazi férfiakat, a kaliforniai álomgyárat ellepték az eltunyult anyámasszony-katonák.