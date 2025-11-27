"Bárcsak felébrednék ebből a rémálomból" – szerelme karjaiban halt meg a népszerű popsztár

Megrendülten gyászolja a balkáni zenésztársadalom Shpat Kasapit, aki mindössze 40 évesen hunyt el egy hirtelen bekövetkező szívroham miatt. A Daily Star beszámolója szerint a népszerű popsztár Olaszországban tartózkodott feleségével, Selvije Jaóval, amikor a tragédia történt. A nő a karjaiban tartotta férjét, amikor a szívroham végzetessé vált.

Shpat Kasapi halála sokkolta a rajongókat. A popsztár szerelme karjaiban hunyt el Fotó: YouTube

Egy egész ország gyászolja a popsztárt

A pár azért utazott Itáliába, mert orvosi tanácsot szerettek volna kérni kisfiuk számára. A látszólag rutinszerű látogatás azonban váratlan tragédiába torkollott: Kasapi Monzában halt meg november 26-án. Acsalád szerint az énekesnek korábban nem volt ismert betegsége.

Shpat Kasapi az albán és koszovói popzene egyik legismertebb alakja volt. A 2000-es évek elején tűnt fel, és számos slágert adott ki, többek között az „Ajo Me Mungon”, „Valle Kosovare”, „Dashni pa limit” és „Aroma e saj” című dalokat. A balkáni könnyűzenei élet meghatározó szereplője volt.

A tragédia után Selvije Jao a közösségi médiában búcsúzott férjétől. Összetört szívvel írta:

„A karjaimban haltál meg. Mennyire közel voltunk egymáshoz. Most itt hagytál minket. Mindig azt mondtad, hogy szeretni fogsz a halálodig. Miért történt ez, miért mentél el így, szerelmem?”

Később így folytatta: