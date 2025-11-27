Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Bárcsak felébrednék ebből a rémálomból" – szerelme karjaiban halt meg a népszerű popsztár

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 14:55
popsztármeghalt
Mindössze 40 éves volt. Szeretteit és rajongóit is váratlanul érte a popsztár halála.

Megrendülten gyászolja a balkáni zenésztársadalom Shpat Kasapit, aki mindössze 40 évesen hunyt el egy hirtelen bekövetkező szívroham miatt. A Daily Star beszámolója szerint a népszerű popsztár Olaszországban tartózkodott feleségével, Selvije Jaóval, amikor a tragédia történt. A nő a karjaiban tartotta férjét, amikor a szívroham végzetessé vált.

Shpat Kasapi halála sokkolta a rajongókat. A popsztár szerelme karjaiban hunyt el
Shpat Kasapi halála sokkolta a rajongókat. A popsztár szerelme karjaiban hunyt el   Fotó: YouTube

Egy egész ország gyászolja a popsztárt 

A pár azért utazott Itáliába, mert orvosi tanácsot szerettek volna kérni kisfiuk számára. A látszólag rutinszerű látogatás azonban váratlan tragédiába torkollott: Kasapi Monzában halt meg november 26-án. Acsalád szerint az énekesnek korábban nem volt ismert betegsége. 

Shpat Kasapi az albán és koszovói popzene egyik legismertebb alakja volt. A 2000-es évek elején tűnt fel, és számos slágert adott ki, többek között az „Ajo Me Mungon”, „Valle Kosovare”, „Dashni pa limit” és „Aroma e saj” című dalokat. A balkáni könnyűzenei élet meghatározó szereplője volt.

A tragédia után Selvije Jao a közösségi médiában búcsúzott férjétől. Összetört szívvel írta:

„A karjaimban haltál meg. Mennyire közel voltunk egymáshoz. Most itt hagytál minket. Mindig azt mondtad, hogy szeretni fogsz a halálodig. Miért történt ez, miért mentél el így, szerelmem?”

Később így folytatta: 

„Bízom benne, hogy találkozunk a mennyben. Isten magához vett téged, de bárcsak felébrednék ebből a rémálomból, és újra velünk lennél.”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu