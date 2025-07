Kitiltják őket Magyarországról, egész biztos nem lép fel a Sziget Fesztivál botrányzenekara

Mint arról korábban már beszámoltunk, igen komoly vihart kavart a 2025-ös Sziget Fesztivál egyik fellépője: a Kneecap együttes tagjai korábban többször is nyíltan támogatták a Hamászt és a Hezbollahot, koncertjeiken pedig antiszemita jelszavakat skandáltak és palesztin zászlókat lobogtattak. Emiatt kerültek pillanatok alatt össztűz alá. Gyakorlatilag egy emberként fogott össze a magyar zenésztársadalom: 150 közéleti személyiség, többek közt Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező, Demjén Ferenc, Presser Gábor és Dés László zenészek, Hegedűs D. Géza színész vagy Kepes András író írta alá a banda fellépése ellen indított petíciót.

Nagyon úgy tűnik, hogy rendeződik a Kneecap-botrány: kitiltják őket Magyarországról Fotó: Hans Lucas via AFP

Kneecap-botrány: kitiltják őket Magyarországról?

A Magyar Nemzet információi szerint pont kerül a Kneecap-botrány végére, a csapat pedig garantáltan nem lép fel a Sziget Fesztiválon, ugyanis az országba sem léphetnek be. A botrányos fellépések miatt több neves nemzetközi fesztivál – köztük a spanyolországi Bilbao BBK Live és az ír Electric Picnic – is törölte a Kneecap fellépését. A Glastonbury utáni közfelháborodás után a glasgow-i TRNSMT szervezői is visszamondták a zenekar koncertjét, miután a skót miniszterelnök és a rendőrség is aggodalmát fejezte ki a közbiztonság miatt. A lap információi szerint a magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltja Magyarország területéről a Kneecap ír együttest, így garantáltan nem fognak fellépni a Szigeten.